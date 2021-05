Ronald Fuentes y su renuncia: "No tenemos nada más que hacer acá, no queremos que Wanderers pierda más puntos"

La derrota por 0-3 de Santiago Wanderers contra Melipilla por la séptima fecha del Torneo Nacional sentenció el adiós de Ronald Fuentes en la banca del Decano, que se hunde en una durísima crisis como colista de la tabla sin puntos y seis derrotas en los seis partidos disputados hasta ahora (los Caturros ya cumplieron fecha libre).

Pese a que el entrenador había pedido una última oportunidad a la directiva porteña tras el partido contra Melipilla este sábado, antes del término de la jornada Ronald Fuentes presentó su renuncia.

“Conversamos con la dirigencia y no tenemos nada más que hacer acá. No le pudimos encontrar la vuelta al tema. Esta semana tendrán que buscar algún entrenador o hacer algo. No vamos a seguir”, dijo Fuentes en palabras recogidas por TNT Sports.

Agregó que “la decisión estaba tomada de antes. No lo podía decir en la prensa. No queremos que el club siga sufriendo más pérdida de puntos, ojalá que llegue alguien que le pueda sacar el máximo rendimiento al plantel. Es joven, pero tiene hartas cosas importantes e interesantes”.

Wanderers anunció la renuncia de Ronald Fuentes este sábado a última hora.

Sentencia que “seremos hinchas de Wanderers y esperamos que estos resultados que no logramos nosotros no influyan en el final. Seguramente sí, pero espero que no como para el descenso y esas cosas. Nos sentiríamos muy mal y no queremos ser partícipe de eso. Ojalá puedan remontar y pelear por torneos internacionales y no los últimos lugares. Hay hartos partidos todavía”.

Wanderers volverá a la cancha en dos fines de semanas más tras el parón por las elecciones, como local contra O’Higgins sin Chilenita en el banco. Ronald Fuentes es el segundo DT en dejar su cargo esta temporada tras el despido de Jorge Pellicer en Unión Española.