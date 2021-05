Ronald Fuentes y el duelo contra la U: "Ha ido de menos a más, pero es un equipo que no le gusta ser protagonista y la necesidad es nuestra"

Santiago Wanderers visita a Universidad de Chile en el cierre de la sexta fecha del Torneo Nacional tras la derrota en el duelo pasado contra Ñublense. Los Caturros marchan últimos en la tabla sin puntos hasta ahora en cuatro partidos, con Ronald Fuentes bajo la crítica por el rendimiento mostrado hasta ahora.

“Estamos afectados aún por la derrota, pero con cierta tranquilidad por algunas cosas que mostramos. Esta semana la hemos tomado como corresponde hacerlo, estamos corrigiendo y reforzando cosas buenas para llegar de la mejor manera. En los entrenamientos hemos ido creciendo y creo que los jugadores se están sintiendo cada vez más cómodos”, dijo Fuentes.

Respecto a la U, Chilenita consideró que el Chuncho “ha ido de menos a más en lo futbolístico. Hizo un muy primer tiempo contra Colo Colo y no supo concretar ese buen juego de posesión y recuperación en zona alta para convertir los goles. Obviamente cuando eso sucede el rival puede aprovechar una oportunidad y pasa lo que pasó. La U es un equipo que no le gusta ser protagonista, trata de aprovechar los espacios que deja el rival y sale rápido”.

“La necesidad más urgente la tenemos nosotros, tenemos cero puntos con el peor inicio del club en 40 años. Tenemos la carga anímica de no fallarle a la institución, pero tenemos confianza. En lo futbolístico hemos crecido, será un partido difícil, la U viene con un golpe anímico por perder el clásico, pero es un equipo que se puede recuperar rápido. Queremos ir a hacerles daño”, complementó.

Por otro lado, el entrenador de Santiago Wanderers tuvo críticas al arbitraje, especialmente en lo que respecta a la utilización del VAR. Ronald Fuentes exigió mayor prolijidad y un estándar para el asistente de video.

“Hablamos tanto de protocolos con esto del coronavirus, y el VAR debería tener un protocolo. Me parece que lo tiene, pero no sé si se esté llevando a cabo. Para mí es importantísimo: el VAR vino a hacer justicia, no para beneficiar a uno y perjudicar a otros”, sentenció.