El 24 de enero del 2009, el fútbol chileno perdió a uno de sus grandes referentes. Aquel día, Fernando Cornejo murió a los 39 años tras un fulminante cáncer gástrico, que terminó por quitarle la vida. Si bien en todo momento fue controlado clínicamente, Corazón de Minero no logró resistir.

La fecha que quedará grabada por siempre, sobre todo en su querido y amado Cobreloa, conjunto en el que se convirtió en un ídolo y con el que ganó cuatro títulos de Primera División. Allí formó entre tantas una linda amistad con Rodrigo Pérez, quien en conversación con Redgol recordó pasajes de su vida junto al gran referente minero.

“Fernando fue una persona muy noble, muy buena, un tremendo ser humano. Tengo los mejores recuerdos de él. Mi hija estaba por nacer y nos recibió en su casa, en Calama, y eso no lo olvido. Guardo los mejores recuerdos y no tan solo por lo profesional, sino por cómo fue como persona. Hasta la fecha se le recuerda con mucho cariño", comentó el ex defensor.

A inicios del Siglo XXI, Cobreloa llegó a disputar cuatro finales de Primera División consecutivas. Y ganó tres de ellas, hito en el que Fernando Cornejo y Rodrigo Pérez fueron protagonistas.

"Ha pasado mucho tiempo y quizás no dimensionamos lo que hicimos. Son muchos recuerdos, como venirnos de Calama a Rancagua manejando. Cosas así nunca se me van a olvidar y que viví junto al gran Fernando”, cerró el ex compañero del nacido en Quinta de Tilcoco.

El legado de Fernando Cornejo



Pero Fernando Cornejo vive. No sólo en su hijo homónimo, flamente refuero de Palestino esta temporada y con pasos por Cobreloa, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Universidad de Chile, además de la selección Sub 20. Fernando Cornejo Miranda fue el último que vistió el dorsal número 8 en Cobreloa.

Aunque el legado de Corazón de Minero también se extendió a las grandes ligas. Gracias a sus sólidas actuaciones en el cuadro de Calama, Cornejo padre fue nominado a la selección, actuó en las Eliminatorias Sudamericanas y en el Mundial de Francia en 1998, y pasó a la historia con un espectacular gol de tiro libre sobre Argentina en el mítico Monumental de Núñez.

Son varias cosas por las que aún recordamos a Fernando Cornejo, entre ellas su calidad como ser humano y profesional. A catorce años del sensible fallecimiento del Corazón de Minero, desde Redgol conmemoramos a uno de los grandes referentes de nuestro balompié.