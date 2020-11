Bochorno en la B: Cobreloa apela a ganar por secretaría y se presenta a jugar con Valdivia que no viajó por cuatro casos de Covid-19

Un lamentable episodio se dio este domingo en el Campeonato Nacional de Primera B, porque otra vez el escritorio entra en juego en el fútbol chileno.

Pasa que Deportes Valdivia anunció que hay cuatro casos de coronavirus confirmados en su plantel, por ende no viajó a Calama, donde en la presente jornada se debía a enfrentar con Cobreloa, y en la previa al duelo no hubo informe oficial de la ANFP.

Debido a que el ente regulador del fútbol chileno una vez más brilló por su ausencia, a los loínos no les quedó de otra que presentarse al partido, que no se jugará porque no hay rival, y por ende esperan ganar los puntos por secretaría.

El estadio de Cobreloa esperaba el partido - @pintoperiodista

El juego estaba pactado para este domingo desde las 11:00 horas y el árbitro José Cabero tendrá que suspender el lance, debido a que Deportes Valdivia no se presentó al compromiso.

Por otra parte, el duelo entre Deportes Copiapó, que jugó contra Valdivia en la jornada anterior, y Santa Cruz sí fue suspendido, por petición del Ministerio de Salud.