Pedro Pablo Hernández confiesa por qué eligió a O'Higgins y no a Universidad de Chile: "Hace tiempo había pensado en volver a este lugar"

O'Higgins fue el primer equipo del torneo chileno que da el golpe a la cátedra en cuanto a contrataciones para la segunda rueda del Campeonato Nacional al amarrar al volante argentino nacionalizado chileno Pedro Pablo Hérnandez.

Luego de su salida de Independiente de Avellaneda se especuló que el Tucu tenía una oferta de Universidad de Chile, sin embargo, prefirió retornar a un viejo amor y eso pesó mucho a la hora de decidirse.

"Hace tiempo había pensado en volver a este lugar donde me pasaron cosas tan lindas: le dimos un título a la gente que siempre nos trató bien. Como se dice, donde todo empezó", le confesó a Las Últimas Noticias.

Y en ese sentido reflexiona que "de no ser por mi paso por O'Higgins, no sé si mi carrera hubiese sido así. Volver a O'Higgins es agradecerle al club lo que hizo por mí y regreso a tratar de hacerlo lo mejor posible".

Pedro Pablo Hernández fue anunciado en O'Higgins a lo Volver al Futuro

Respecto a los objetivos que se ha planteado al volver, el Tucu cuenta que "quiero llevar a O'Higgins a los primeros lugares, competir internacionalmente, como lo hice antes".

Para el final, Hernández asegura sentirse orgulloso de pertenecer al fútbol chileno. "En lo futbolístico uno queda marcado, me siento identificado por lo que he pasado en el club y en la selección. Cuando me dicen que soy un jugador del fútbol chileno, es un orgullo. Defendí la camiseta de la selección y me sentí orgulloso", cerró.