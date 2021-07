"A Claudio Bravo hay que aprovecharlo hasta el último día": Paulo Garcés aplaude el momento extraordinario del capitán de la Roja

La gran Copa América que realizó Claudio Bravo fue aplaudida por todo el fútbol chileno. Y uno de sus pares con el que compartió camarín, como Paulo Garcés, se sumó a los elogios para el capitán de la selección chilena.

En conversación con La Redgoleta de Redgol, el Halcón contó que "lo de Claudio es extraordinario, cuando hablo con él lo felicito por la carrera que ha hecho, sigue jugando a gran nivel mundial. Lo hizo en la Copa, en España. Es un privilegio tenerlo y disfrutarlo. Y no solamente a él, los que siguen jugando hay que disfrutarlos. Pasarán muchos años quizás para que hayan otros Vidal, Vargas, Medel o Charles".

Bravo a los 38 años está como tuna y Garcés, próximo a cumplir 37, indica que eso le da más fuerzas. "Me da el ejemplo de seguir. Johnny se retiró a los 40, Loco Peric a los 42, Tigre Muñoz también grande y todos ellos a gran nivel. Eso ayuda para saber que puedo pelear un puesto de titular. Estoy bien físicamente", contó.

Sobre el recambio para la Roja, dio varios nombres interesantes. "Primero defender a Colo Colo no es fácil y Brayan Cortés lo ha hecho de gran manera, fue hasta capitán. Eso es un privilegio. También hay uno que no se ha nombrado mucho que es Omar Carabalí, lo conozco desde niño cuando era quinto arquero de Colo Colo. Tiene unas condiciones únicas. Y luego está Castellón, un arquero más hecho, o Collao que está afuera y tiene poca continuidad. Hay un recambio. Incluso Arias está al nivel para peleársela a Claudio siempre", contó.

Omar Carabalí es uno de los arqueros del futuro para Paulo Garcés. Foto: Agencia Uno.

Sobre esto mismo, indica que más adelante quiere sacar nuevos arqueros para Chile. "Me apasiona y amo la formación de arqueros. El fútbol me ha dado todo, es mi vida, y me ha dado muchas satisfacciones mi escuela de arqueros en Antofagasta. Hoy no funciona por la pandemia, pero tuve 85 porteros en una ciudad pequeña", comentó.

Por lo mismo finaliza diciendo que "ahora me proyecto para eso, haciendo clínicas de porteros. Voy a Chiloé luego, quizás iré a San Fernando. Quiero vivir de eso, porque técnicamente se puede aprender todo, pero lo que uno vivió y puede transmitir a los niños y la familia, es lo que me apasiona".