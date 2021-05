Nicolás Castillo no aprende: vuelve con ataques a Felipe Flores e hinchas de Colo Colo

Nicolás Castillo no deja de armar polémicas por redes sociales. El sábado pasado, el delantero del América de México lanzó una feroz burla luego de que el equipo juvenil de Colo Colo fuera goleado por Ñublense, ganándose el repudio del fútbol chileno.

El ex Universidad Católica publicó una mano en referencia a los cinco dedos, además de risas en su cuenta de Twitter. La situación le costó una serie de cuestionamientos de parte de futbolistas como Felipe Flores y rostros de TV como Juan Cristóbal Guarello. Sin embargo, parece no entender.

Este lunes y luego de recibir críticas por todos los frentes, Castillo reapareció en redes sociales para "aclarar" su mensaje del sábado pasado. Eso sí, no antes de lanzarse con todo contra FF17 y los hinchas de Colo Colo.

A través de su cuenta de Instagram el jugador, que sigue en rehabilitación por la trombosis que lo tiene fuera de las canchas desde el año pasado, le pegó con todo a Flores. El ariete de Barnechea había asegurado que al 30 lo echaron de los albos en inferiores, a lo que este respondió con todo.

"A mí no me echaron, a ti sí", fue su primer mensaje contra FF17 para luego insistir en el punto. "Yo me fui solito, por suerte", aseguró antes de borrar el mensaje. Eso sí, después lo volvería a subir intentando camuflarlo con un "Gracias abuelo".

Pero luego llegó el turno de Colo Colo, club del que se burló por ser goleado cuando tuvo que salir a la cancha solo con juveniles. Castillo intentó aclarar que no era un mensaje para ellos, sino a los hinchas, desatando aún más molestia en los albos. "Cuando escribo contra un equipo es por su gente, no sus jugadores", lanzó para más tarde también borrar el texto y subir otro donde omitió el ataque directo a los fanáticos.

El primer mensaje de Nico Castillo contra Colo Colo.