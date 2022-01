Cecilio Waterman descarta a cualquier grande en su futuro: "Desde Santiago no me ha llegado nada"

Uno de los delanteros más productivos en las últimas temporadas del Campeonato Nacional es Cecilio Waterman, quien desde su salida inesperada de Everton aún busca un nuevo equipo donde pueda aportar su capacidad goleadora y mientras tanto se mantiene entrenando con Universidad de Concepción, dueño de su ficha.

Es por eso que el atacante panameño aguarda con calma en la resolución de su próximo destino. "Estoy esperando todavía cuál es el futuro. Espero que se defina esta semana. Así que estoy esperando cuál será la mejor decisión para la U de Conce porque ellos pretenden que yo juegue en primera y que el equipo se encargue del salario", dijo a Redgol.

El goleador centroamericano, quien en las dos últimas campañas anotó 23 tantos, estuvo en la órbita de Colo Colo en algún momento pero de momento descarta que alguno de los tres grandes sea su siguiente club. "Desde Santiago no me ha llegado nada", puntualizó el atacante.

El canalero tiene totalmente descartado seguir con el Campanil pues su meta es jugar en primera en un año de Mundial mientras que su selección se mantiene en la pelea. "Ha salido algo del extranjero pero quiero decidir lo más rápido posible. Hubo algo en México pero ya arrancó el campeonato allá pero queda esperar y la idea es quedarme en Chile".

Waterman explicó su salida de Everton, aglo que sin duda no buscaba. "Después del 31 de diciembre me llamó mi representante que no se llegó a un acuerdo, la verdad me dolió un poco porque estaba encantando en Everton, el grupo me había tratado muy bien. Iba a ser importante este año pero esto es fútbol y hay que seguir", explicó.