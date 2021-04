Mauricio Pinilla revela su momento más difícil: "Estuve dos semanas internado en una clínica psiquiátrica"

Luego de casi 20 años de carrera profesional, Mauricio Pinilla decidió retirarse del fútbol a sus 37 años y actualmente se desempeña como panelista del programa ESPN FC. Pinigol tuvo una gran trayectoria en el fútbol italiano y la selección chilena, pero no todo fueron buenos momentos.

En conversación con el programa "De Tú a Tú" de Canal 13, el ex ariete contó detalles de la depresión que sufrió hace algunos años cuando militaba en Heart of Midlothian de Escocia: "Seguía con la mentalidad de que se me daba todo fácil".

"En 2006 cuando me fui a Escocia, de un día para otro me sentía ahogado, no podría respirar. Sensación de muerte, estuve hasta pensando cambiarme de casa porque no podía estar en el departamento. Lllegué a un momento de tanta desesperación que no podía dormir, quería dejar de jugar y mandar todo a la cresta", agregó.

En esa misma línea, Pinilla contó que "me arranqué del club, apagué los télefonos y llegué a Chile. El presidente del club de Escocia me vino a buscar a Chile, estaba nublado y me sentía pésimo. Estaba con depresión, mi cabeza no estaba preparada y busqué estar cerca de mis papás".

"Me aferré a los más cercanos y a los 10 días llega el presidente del club con el director deportivo para ayudarme. Volví y empecé a entrenar nuevamente", prosiguió.

Finalmente, el mundialista en Brasil 2014 reveló que estuvo en una clínica psiquiátrica: "Lo peor para una depresión es tomar alcohol. Me escondía en eso, era la salida. Estuve dos semanas internado, había gente muy famosa. Era un hotel cinco estrellas, que no podíamos salir y teníamos actividades".

"En 2008 me di cuenta que tenía una hija y que no podía ser tan pelotudo conmigo mismo, traté de mejorar la relación con mi señora y cambie de chip al casarme", sentenció.