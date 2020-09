Martín Palermo sobre Diego Sánchez: "Si se lo hubiera propuesto, estaría al nivel competitivo de Claudio Bravo"

Universidad Católica perdió su invicto en el Torneo Nacional a manos de Unión Española. Los hispanos los derrotaron por la cuenta mínima en un partido donde la gran figura fue Diego Sánchez, quien atajó todo lo que le tiraron al arco.

El Mono había dicho en la previa del encuentro que, para ellos, enfrentar a los cruzados es un clásico. Desde la otra vereda le restaron importancia a sus palabras, a lo que el guardameta respondió negándoles el gol en los 90 minutos.

Martín Palermo, ex técnico de Unión Española, habló sobre la actuación de Sánchez y lo llenó de elogios. "Tuve la posibilidad de ver el partido, triunfo de Unión ante Católica, y Diego tuvo un día destacado, tapó tres o cuatro pelotas importantes y creo que es de selección", lanzó a Todos Somos Técnicos del CDF.

Diego Sánchez fue un muro ante Universidad Católica, atajando todo lo que iba al arco. Foto: Agencia Uno

Pero eso no fue todo ya que Palermo aseguró que "si se lo hubiera propuesto, habría estado al nivel competitivo de (Claudio) Bravo, seguramente". Eso sí, el Titán reveló que el problema del Mono es "que se deja estar y tiene una facilidad enorme para subir de peso".

"Pero si él se lo propone, es como nadie y en una semana se pone en forma de nuevo, pero todo pasa exclusivamente por él. Pasa por él demostrar que es un gran arquero, que está para equipos grandes y a nivel de selección", agregó.

PIDE SELECCIÓN PARA PABLO ARÁNGUIZ

Otro de los cracks que brilla en nuestro torneo y estuvo al mando de Palermo es Pablo Aránguiz. El mediocampista de la U ha sido de los más destacados en el actual campeonato, con un rendimiento que no le extraña al DT.

"Yo lo tuve en Unión, y es un jugador distinto, con una calidad muy buena. Te puede meter una pelota de gol en cualquier momento", enfatizó. "Pero hay que exigirle y estarle encima, para que aproveche ese potencial. Tiene que asumir más protagonismo en la U y en la Selección".

Finalmente, el ex artillero de Boca Juniors reveló que le gustaría volver a dirigir en nuestro país. "Ojalá tenga la chance de volver al fútbol chileno, siempre me sentí a gusto. Cuando empecé en Argentina toda la prensa me pedía que mis equipos salieran campeones y lo sufrí mucho. Pero irme a Chile me permitió volver a tomarle el gusto a dirigir".