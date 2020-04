Marcelo Vega y los dichos de Luis Musrri sobre su carrera: “Me crié diciendo las cosas cara a cara, pero respeto las opiniones de todos”

Luis Musrri estuvo en diálogo con La Magia Azul de RedGol esta tarde y sacó algunas ronchas con sus dichos sobre la carrera de Marcelo Vega, de quien manifestó que fue un gran jugador pero no el mejor 10 de la historia de Chile ya que “pudo llegar más lejos”.

Claudio Borghi, por ejemplo, se tostó y manifestó que no le gustaba que terceros opinaran sobre la carrera que realizó un futbolista, pero el aludido se lo tomó con más calma.

“Logré hartas cosas, jugué en hartos equipos, en otros países, a los 14 años era profesional, a los 18 estaba en Copa América, jugué con los más grandes. Me siento tranquilo, pero respeto la opinión de Lucho Musrri. Me imagino que como es de la U también habla de otros 10 que hubo ahí muy buenos”, comentó el Toby en Todos Somos Técnicos de CDF.

Asimismo, manifestó que “yo no me enojo, uno está acostumbrado a que reclamen todo y yo me crié diciendo las cosas cara a cara, pero respeto las opiniones de todos”.

Vega con una camiseta que decía "Grande Toby" cuando Salas y Zamorano mostraron las "Sa-Za".

Vega debutó muy joven y casi sin divisiones inferiores en Regional Atacama. Luego pasó por Unión Española con gran éxito, se fue al Logroñés de España, volvió a Chile a Colo Colo y luego retornó al desierto. Tras eso pasó por Wanderers, la MLS, Racing, Unión de nuevo, Cienciano de Perú y cerró su carrera en Universidad de Chile.

Por la Roja el Toby fue parte de una generación muy recordada que fue a Francia 1998. Participó activamente del proceso de eliminatorias y llegó hasta octavos de final en el Mundial dirigido por Nelson Acosta.

