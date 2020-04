La historia detrás del mítico himno del Rock del Mundial de 1962

El Mundial de 1962 es recordado por los chilenos por varios hitos: fue la primera cita planetaria del fútbol que organizó el país, la selección chilena alcanzó un histórico tercer lugar y surgió uno de los himnos más recordados, El Rock del Mundial interpretado por la banda The Ramblers.

Esta icónica canción que es reconocida por todos los chilenos, sin discriminar generaciones, tuvo una particular historia en sus inicios, pues su creador, Jorge Rojas, contó en varias ocasiones que se demoró solo tres días en escribir la letra y solo un día en componer la música.

Sin embargo, en voz de su fallecido autor, esta canción estuvo a punto de no nacer, ya que en conversación con La Tercera reveló que estuvo a punto de dedicarse a vender gorros con su padre, quien tenía una imprenta.

La banda The Ramblers. (FOTO: Archivo)

“Yo tenía una imprenta con mi padre, y como el Mundial del 62 iba a atraer mucha gente, le sugerí que vendiéramos gorros para el sol. Pero poseíamos cero experiencias, así que, como yo ya tenía una banda, preferí pensar en una canción”, parte mencionando.

Pero eso no fue todo, porque en el mismo día de grabación de la canción con todos los instrumentos, esta interpretación tenía pensada una introducción con un saxofonista, quien se quedó dormido y se tuvo que improvisar con la tradicional guitarra.

“La idea es que no fuera tan rockero. Iba a partir con un gran solo de saxo, con sonido orquestal. Pero el saxofonista que contratamos se quedó dormido y no llegó. Así que yo tuve que inventar en minutos esa clásica introducción de guitarra”, reveló Óscar Soto, ex integrante de la banda, en el citado medio.

A pesar de que la canción estuvo a punto de no existir o sonar de manera distinta, el himno del Mundial del 1962 se convirtió en el single más más exitoso de todos los tiempos en Chile, a pesar de no existir una cifra oficial, pues algunos dicen que en sus primeros días vendió 50 mil copias, otros 100 mil, mientras que algunos se aventuran en afirmar que hasta la actualidad lleva más 10 millones de ejemplares.

Lo único claro es que cada vez que juega la selección chilena, los medios de comunicación utilizan esta canción para animar a las audiencias y recordar el histórico grito “un sonoro ceacheí”, de Germán Casas, vocalista original del grupo The Ramblers.