La dura autocrítica de Sebastián Sáez en su paso por la UC: “Me reprocho el no haber dado más”

El delantero de Unión La Calera, Sebastián Sáez, recordó su paso por Universidad Católica y tuvo una dura autocrítica por su rendimiento, pues, a pesar de conseguir los objetivos, no pudo consolidarse por las constantes lesiones que sufrió.

En conversación con Pelota Parada de CDF mencionó que “creo que pude haber dado más en la UC. El año pasado tuve mala fortuna de tener algunas lesiones cuando comencé a levantar el nivel, pero quedé contento porque se cumplieron los objetivos importantes, me fui con tres torneos, pero me reprocho el no haber dado más”.

Antes de la lesión, el delantero estaba brillando en La Calera. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras de su paso por Audax Italiano (2012 y 2013). “Teníamos un grupo de jugadores y un plantel muy bueno. Los resultados en la primera parte no se nos dieron, pero logramos llegar a la liguilla de ese año y pusimos nervioso a Colo Colo. Tengo una muy buena relación con la institución”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para el regreso de Humberto Chupete Suazo a Primera División con Deportes La Serena. “Es muy grato para el futbol chileno que vuelva a jugar. El futbol está extendiendo la carrera de muchos jugadores que antes creían que a los 33 se retiraban. Hemos cambiado la mentalidad”, sentenció.

Recordemos que el delantero se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un corte de ligamentos de su rodilla izquierda, lesión que lo tendrá alejado de las canchas hasta la temporada 2021.