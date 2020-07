Lucas Domínguez recordó cuando le pegó un pelotazo a un carabinero: "No le doy a uno, sino a dos"

Lucas Domínguez llegó a Colo Colo el año 2013 de la mano de Omar Labruna, tras buenas actuaciones en Audax Italiano, donde era una gran figura y además de ser nominado a la selección chilena con Marcelo Bielsa y Claudio Borghi.

Uno de los momentos más recordados de su estadía será el pelotazo que le pegó sin querer a un carabinero en el estadio Bicentenario La Florida en una derrota contra Audax Italiano.

Con la contingencia nacional este video se ha hecho viral en las redes sociales y de vez en cuando es recordado por los usuarios de redes sociales. En conversación con el Instagram Live de Redgol, Lucas Domínguez recordó este momento.

"Fue un partido donde perdimos 4-0 con Audax Italiano y me echaron en el segundo tiempo. Sabes que lamentablemente el video está malo, como grabado mal. Había una grabación buena en internet, pero no la he podido buscar más y el tiro al arco no se fue tan lejos del arco, ojo, no fue un pelotazo fuera del estadio. La pelota pasó un metro y algo arriba del arco. Yo pasé el circulo central y le pegué", comenzó.

Además detalló que no solo le pegó a un carabinero, sino que a dos. "Lo que la gente no se da cuenta es que no le pegué a un carabinero, sino que le doy a uno y de rebote le doy a otro, entonces le pego a dos. De hecho la imagen del partido me enfoca y lo primero que hago es cagarme de la risa, el Quili Vilches estaba al lado mío y también, igual", detalló.

Para finalizar habló de lo famoso que se ha hecho este video en la actualidad. "Ahora el contexto ha cambiado un poco con el personal del orden. Cada ciertos días me etiquetan y me comentan que las paginas de memes subieron otra vez el video y otra vez el video. Es bien chistoso", sentenció.