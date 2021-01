Joe Abrigo: "No me espera estar en el once ideal de la Sudamericana, hay que ratificarlo contra Unión Española"

Joe Abrigo, el mediocampista chileno de 25 años y figura de Coquimbo Unido en la gran campaña del semifinalista Pirata en Copa Sudamericana, habló en la previa del trascendental partido de esta noche frente a Unión Española, por el duelo pendiente de la fecha 28 del Torneo Nacional en el estadio Santa Laura.

Coquimbo se encuentra en puesto de descenso directo, pero tiene el plus de cuatro partidos pendientes. Por su parte, Abrigo llega al duelo contra los hispanos con el orgullo de haber sido considerado por la Conmebol en el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2020.

“Fue una sorpresa y algo muy lindo saber la noticia. Salir en el once de la Copa Sudamericana no me lo esperaba, pero lo tomo bien, con mucho orgullo y felicidad para mí, mi familia, el club y mis compañeros. Ellos fueron los gestores de esto, es más de ellos que mío”, dijo el volante ofensivo a través de los canales del club de la Cuarta Región.

Agregó que “esperamos que esto se ratifique en el partido contra Unión Española, hacer las cosas bien y empezar una racha de triunfos que necesitamos más que nunca”.

Coquimbo Unido visita a Unión Española este martes 26 de enero desde las 20:00 horas en el estadio Santa Laura en el duelo postergado de la vigesimoquinta jornada del Torneo Nacional.

En la tabla regular Los Piratas son últimos (18°) con 27 puntos en 27 partidos jugados de un total de 31 fecha hasta ahora. La misión de Coquimbo es superar a Iquique (29) para salir del puesto de descenso directo.