Joe Abrigo se ilusiona: "Sería muy lindo jugar en un grande como Universidad de Chile"

Joe Abrigo ha sido una de las figuras de un Coquimbo Unido que está haciendo historia al llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana donde deberá enfrentar a Defensa y Justicia de Argentina.

El volante en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV, confiesa sus ganas de llegar a un grande la próxima temporada.

"Creo que puedo dar el salto. Sería muy lindo poder jugar en un grande como la Universidad de Chile", aseguró.

Abrigo no esconde su amistad con uno de los jugadores de la U. "Pablo Aránguiz me dijo que 'ojala se pueda dar, que me esperaba'. La verdad, sería lindo jugar en la U", confesó.

En ese sentido cuenta que "He conversado con Pablo Aránguiz, pero porque es mi amigo. Mi representante ve todo, sería muy lindo poder jugar en la U, es un grande".

De todos modos reconoce que "La verdad no sé nada del interés de Universidad de Chile".