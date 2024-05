Lo de Ben Brereton en el Sheffield United es una prueba de que el buen rendimiento en un ambiente futbolístico no significa que esto pueda ser extrapolado a otros lugares. Específicamente, el chileno consiguió muy buenos números con el colista inglés, tras una tibia, sino mala, campaña con el Villarreal en la primera mitad de la temporada 23-24.

Pero, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Brereton tendrá que volver a la provincia de Castellón, para defender los colores chillones del Villarreal. Ya probó que su talento no estaba inflado, pero todavía queda por ver si logra definitivamente adaptarse al cuadro español.

Es, precisamente, el español una de la barreras. El chileno-británico no ha alcanzado un buen nivel idiomático y una de las hipótesis que se maneja es que esa sea una de las trabas máximas para brillar en la Península Ibérica.

Sin embargo, tal como quedó demostrado en la gira por Europa, en la Selección Chilena el lenguaje es lo de menos. Ben Brereton, sin un gran castellano, consigue buenas actuaciones con La Roja, lo que vino un poco a que Gareca tuviera que matizar sus palabras en la conferencia de prensa que antecedió la primera nómina del Tigre.

Aconsejan a Ben

Desde España el tema del idioma empieza a tomar vuelo cuando se habla de Ben. Así, por lo menos, lo dejaron claro dos ex jugadores del Villarreal que fueron entrevistados por El Deportivo de La Tercera.

El primero fue Nihat Kahveci, futbolista turco que vistió los colores del Submarino Amarillo en la época de Manuel Pellegrini. La Cobra fue enfático a la hora de analizar las razones que podrían explicar la falta de adaptación de Brereton al Villarreal.

“No saber el idioma es un problema. Tienes que entender y hacerte entender durante el partido. Cuanto antes lo aprendas es mejor. Así puede relajarse más, entender lo que quieren de él, hablar más”, precisó el ex seleccionado turco, quien comparó el torneo hispano con la Premier League.

“En La Liga hay más calidad técnica. La Premier tiene partidos con mucho más ritmo, se juega un fútbol más físico, más rápido. Tal vez por eso ha sufrido. Aunque en Inglaterra, al menos en los últimos años, han llegado jugadores con más posesión del balón”, enfatizó.

Otro entrevistado

Josico Moreno estuvo seis temporadas con el Submarino Amarillo. Es considerado uno de los históricos del cuadro groguet, teniendo en cuenta que fue uno de los que participó de la tremenda campaña del Villarreal en la Champions League del 2005-2006, cuando fueron semifinalistas.

“Ha sido difícil para Ben Brereton, porque ha tenido que pasar por tres entrenadores diferentes. Nadie tiene la pócima, la tecla, para triunfar de manera inmediata. No se le veía a gusto, atacando ni defendiendo”, analizó el español, refiriéndose a los múltiples cambios en la banca del Villarreal en la primera mitad de la temporada.

Más allá de esas palabras, para el ex jugador del Villarreal el factor idiomático también es primordial en el análisis. “El tema del idioma puede ser una variable, porque debes entender al entrenador. Tal vez ahí se le complicó a Brereton. Lo ponían por la banda y no se veía tranquilo. Pero el idioma del fútbol es universal, uno se puede asociar con un compañero solo con una mirada o un gesto. Con el entrenador es más importante entenderlo; con los compañeros no es tan difícil, es menos complicado”, profundizó.

La Premier League está llegando a su fin. Con tan sólo dos fechas restantes, el equipo del Sheffield United ya conoce su futuro: el 2024-2025 será en el Championship. Mientras, Ben también sabe lo que le deparará la próxima fecha: volverá a España, donde pretende doblarle la mano al destino y brillar, de una vez por todas, en La Liga.