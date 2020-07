¡Ídolo! Esteban Paredes le tiende la mano a Michael Ríos en medio de compleja situación familiar

Esteban Paredes, propietario de San Antonio Unido, incorporó un importante refuerzo para el equipos tras confirmarse el arribo de Michael Ríos, quien agradeció el interés del ídolo de Colo Colo y reveló detalles de su contratación.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el jugador que coincidió con Paredes en Santiago Morning y en el cacique, confidenció pormenores de su fichaje por el SAU:

"Tenemos un amigo en común que le dijo a Esteban (Paredes) que yo no iba a continuar en (Independiente) Cauquenes, así que un día me llamó y me dijo si quería irme a jugar a San Antonio Unido. Obviamente agradecí su interés en mí", relató Ríos.

Pero el ex albo de 36 años reveló que el ofrecimiento del goleador histórico le llegó como caído del cielo debido a una difícil situación que vive junto a su familia:

Tras su sorpresivo fichaje por la escuadra lila, Ríos aseguró que espera responder de la mejor manera a la fe que demostró Esteban Paredes en él:

"La idea es poder agradecer la confianza depositada. Tenemos una linda amistad y a mí me gustaría tener un buen rendimiento para seguir sintiéndome futbolista. No me planteo el retiro, tengo 36 años y si estoy bien físicamente no debería haber problemas para rendir", reflexionó Ríos.