Gamadiel García y el Sifup: "Hoy no hay motivos para bajar los sueldos, sigue entrando la plata del CDF"

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, habló en extenso con Radio Agricultura y el timonel gremial de los jugadores se manifestó contrario a la opción de rebajar los sueldos de los planteles, al menos por ahora, en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Tenemos 45 realidades distintas en nuestro fútbol y se van viviendo y conociendo dependiendo de la división y quién dirige las instituciones. Fernández Vial (informó que no bajará los sueldos) es una institución que cumple. Fue de los primeros clubes desafiliados de la Octava Región, pero hoy tienen la fortuna de tener administradores que entienden lo que se vive. Cumplen y hacen los esfuerzos”, dijo García.

Agregó que “es lo que esperamos para el resto de las instituciones. Como sindicato no tenemos facultades para asumir un compromiso de descuento de sueldo, los contratos son consensuados y necesitan de un mutuo acuerdo entre jugadores y el club para un descuento. No lo podemos manejar a nivel estandarizado. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y sabe cómo ayudar a su institución”.

Incluso, para el presidente del Sifup hoy ni siquiera existen motivos de peso para que los clubes reduzcan los salarios de los futbolistas, pues en su mayoría se financian del CDF y esos dineros se siguen inyectando a sus arcas.

“Hoy no están las condiciones para comenzar con descuentos a los futbolistas, considerando que el CDF sigue entregando en un cien por ciento los dineros estipulados”, manifestó.

Añade: “hay incertidumbre a nivel mundial y entendemos que hay situaciones que van variando. Se vienen momentos que pueden ser más difíciles y hay que estar preparados, pero no es el momento para empezar con el descuento ni decir que no tienen dinero. Hace poquito se les entregaron 3,5 millones del CDF”, complementando que “todos los equipos todos los años tienen números rojos según ellos, si me dicen que es por todos estos meses que ha estado parado el fútbol chileno… ¿Es la única industria que sobreviven siempre con números rojos?”.

Por último sentenció que “si esto cambiara de acá a unas semanas por supuesto que modifica la situación de todos y eso lo entendemos. Ahora van a perder un poco más de dinero, pero los aportes del CDF siguen estando, hoy no hay excusas para no pagar”.