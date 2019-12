Especial 2019: las 10 mejores frases del año del fútbol nacional

1.- CARLOS HELLER: “HE DECIDIO RENUNCIAR A LA U”

El 16 de marzo, tras la derrota de Universidad de Chile ante UdeConce en el Ester Roa, el entonces timonel de Azul Azul anunció que dejaba el cargo ante amenazas de muerte en su contra, todo en medio de la crisis del Chuncho que continuó hasta último momento del año que expira, incluso complicado con la opción de descender.

“He decidido dejar Universidad de Chile a partir de ahora. Renuncio dado que la delincuencia del fútbol nuevamente ganó, tengo amenazas de muerte en mi teléfono. Las recibo hace mucho tiempo”, dijo Heller.

2.- ARTURO VIDAL: “SI YO ARMARA EL EQUIPO PONDRÍA A ALONSITO”

En la previa de la Copa América, y con Claudio Bravo no considerado por Reinaldo Rueda en la Roja, la contingencia apuntaba al King como el responsable de la ausencia del arquero.

“Lo ha dicho el Profe: hay un solo entrenador. Si yo pudiera armar el equipo pondría a mi hijo Alonsito, que le gusta el fútbol. O jugadores de Rodelindo Román que me caen bien”, digo el 3 de junio el Rey Arturo.

3.- JOSÉ PEDRO FUENZALIDA: “ME DA VERGÜENZA QUE ME DIGAN CHAPADIOS”

El ídolo y crack de Universidad Católica no sólo fue invaluable para la UC este año, sino que también fue un gran aporte en la Copa América de Brasil 2019 con la Roja.

Comenzado el torneo, el Chapa se erigió como uno de los más regulares de La Roja, y como en Católica su nombre no tiene discusión, RedGol le consultó en rueda de prensa qué pensaba del apodo que le habían puesto los hinchas.

“Me da mucha vergüenza cuando me dicen eso”, respondió con la timidez de un niño el humilde Chapadios ese 26 de junio.

4.- JEAN BEAUSEJOUR: “MI HISTORIA COMO JUGADOR DE LA SELECCIÓN ACABA HOY”

Chile acababa de perder el duelo por el tercer lugar de la Copa América contra Argentina y Jean Beausejour anunció su retiro de la selección chilena. Ese 6 de julio el lateral izquierdo se despidió de la Roja argumentando que debía enfocarse en sacar a la U del hoyo.

“Mi historia como jugador de la selección acabó hoy día. Lo analicé conmigo mismo. Lo venía pensando hace un tiempo. Mi aspiración siempre fue retirarme de la selección a un nivel competitivo y creo que lo logro siendo titular o una alternativa válida para el entrenador de turno. Hay factores como el presente de mi club, porque el próximo semestre debo estar enfocado 100% en sacarlo adelante”, sentenció.

5.- MAURICIO PINILLA: “ME ARREPIENTO DE HABERME IDO DE LA U”

En la antesala del superclásico, el ahora ex delantero de Coquimbo Unido y Universidad de Chile reconoció que, de volver al pasado, borraría su abrupta y polémica salida del Chuncho, justo en momentos en que los azules pecaban de falta de gol.

“Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U. Debiera haberme quedado y haber arreglado el tema por el cual yo estaba tan molesto con otras personas de mayor rango”, dijo Pinilla.

6.- ESTEBAN PAREDES: “SABÍA QUE LE HARÍA EL GOL DEL RÉCORD A LA U”

El 8 de octubre el incombustible delantero de Colo Colo marcó su gol 216 en Primera División, superando a Francisco Chamaco Valdés como máximo artillero del fútbol chileno. Sentenciado el triunfo por 3-2 contra Universidad de Chile, Paredes aseguró que sabía que el histórico tanto sería contra el archirrival.

“Yo sabía que estaba escrito. Si miras para atrás, el primer gol se lo hice a Universidad de Chile, el 150 también se lo hice a la U y el gol histórico también se lo hice a ellos”, expuso Paredes.

7.- REINALDO RUEDA: “SI NO HAY FÚTBOL ME TENGO QUE IR”

Corría el 13 de noviembre y las calles de Chile ya no eran las mismas. El pueblo ya se manifestaba por un país más justo y el fútbol sufría la incapacidad de volver a la cancha.

Los jugadores de la Roja decidieron no viajar a disputar el partido contra Perú y la sub 23 vio cancelada una gira por España de cara a los preolímpicos. La competencia local ya evidenciaba los signos de no continuar y el DT de Chile estalló con un amago de renuncia.

“Yo no convoco a los jugadores de la liga local para que se pongan al día, y la liga al final no se juega. Si yo vengo a trabajar en fútbol, y no hay fútbol, me tengo que ir. A buen entendedor pocas palabras. Si los jugadores no están disponibles el espíritu de estar aquí se pierde”, expuso Rueda.

8.- CLAUDIO BRAVO: “¿EN QUÉ PLANETA VIVE MAÑALICH?

A mediados de noviembre el ministro, Jaime Mañalich, ni se arrugó para decir que el sistema de salud chileno “es uno de los mejores y más eficientes del planeta”.

A Bravo no le cayeron bien las palabras del ministro de Salud y contestó por redes sociales muy molesto ante las declaraciones que parecieran sacadas del mejor guion de comedia nacional.

“¿En qué planeta vive este señor? Que poca empatía con las personas que necesitan una mejor y más digna salud. Avísenle que en Chile la salud pública es un desastre. Momentito”, sentenció Bravo.

9.- JAIME VALDÉS: “CAPAZ AHORA GANEN UN CLÁSICO”

A principios de diciembre ya era casi un hecho lo que hoy es una realidad: el volante no seguiría en Colo Colo. Un hincha azul aprovechó parara molestarlo en redes sociales y el Pájaro contestó irónico en Twitter: “capaz ahora ganen un clásico. Saludos”.

10.- JOHNNY HERRERA: “ME QUERÍAN ECHAR HACE RATO”

El martes 3 de diciembre se confirmó la partida del arquero de Universidad de Chile. Azul Azul no quiso renovarle contrato, desatando incluso protestas de los hinchas frente al CDA. Los roces venían hace tiempo y el último gran ídolo del Chuncho pagó los platos rotos por su frontalidad con la concesionaria.

“Más allá de tener diferencias radicales, hoy por hoy están ellos a cargo y será. Me voy tranquilo. Todos saben que me querían echar hace mucho rato. Me voy feliz porque terminé jugando. Nunca me pesó la camiseta, porque pude haber jugado mal o bien, pero nunca me cagué dentro de la cancha y buscaré mi norte en otro club”, dijo el ahora arquero de Everton.

BONUS TRACK

CHARLES ARÁNGUIZ: “NO LE CREO NI A LOS CARABINEROS NI A LOS MILICOS”

Finales de octubre y el país llevaba 11 días desde el estallido social. Protestas masivas y pacíficas, saqueos e incendios que aún se investigan y una brutal represión policial se tomaban la agenda nacional con las primeras alertas de violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales y mutilaciones oculares provocadas por Carabineros y militares, toque de queda incluido.

“Sí estuviese allí estaría marchando y protestando. Mi familia y mis amigos están protestando… Ver todo lo que se acumula en las poblaciones es duro. Lo viví y lo vivo de cerca. Tienen todo mi apoyo. Yo no le creo nada a la policía. Cada vez que muestran saqueos o incendios dudo de ellos, no le creo ni a los carabineros ni a los milicos”, manifestó el Príncipe.