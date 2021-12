Entrenador de Curicó Unido golpea la mesa: "Se habla mucho de Copiapó como único afectado y no es así"

El Campeonato Nacional puede dar un paso importante para su definición en las próximas horas, ya que se espera que emane de la ANFP el fallo de la segunda sala del Tribunal de Disciplina para la acusación por maniobras irregulares de Deportes Melipilla.

El cuadro potro ya sufrió un revés en la primera instancia, que constató la existencia y utilización de dobles contratos para el pago a jugadores y fue sancionado con su expulsión de la ANFP y el fútbol profesional chileno, lo que reordena el mapa de los descenso.

Curicó Unido tenía que jugar la final de promoción contra Deportes Copiapó desde mediados de diciembre, pero la definición se fue postergando y sigue en vilo hasta hoy, cuando existe la chance de que el cuadro maulino quede libres de polvo y paja y Huachipato ocupe su lugar.

Pero el técnico curicano, Damián Muñoz, no se hace expectativas y prefiere llamar la atención de lo que vive su equipo. "Dentro de este escenario, ha sido complejo. Se habla mucho de Copiapó como el único equipo afectado y no es así", apunta en diálogo con Redgol.

De acuerdo al estratega, "Curicó también tiene un daño irreparable en relación a 2022. No te puedes proyectar como club sin saber si estarás en la A o la B. Estás atado de manos, no sabemos qué pasará con los jugadores y ellos no lo han pasado bien", clarifica.

Por esta razón, Muñoz elaboró un plan de contigencia a la espera de la resolución del Tribunal. "No podemos avanzar, sólo preparar planes de acción para distintos escenarios. Los jugadores tienen libre hasta el 31 de diciembre y vamos a volver ahora el 3 de enero".

Sin embargo, quedará todo sujeto a la apelación solicitada por Melipilla. "Mientras no haya nada concreto sobre la permanencia, tenemos que trabajar y estar preparados para el escenario que nos toque afrontar", puntualiza el estratega de 37 años.

El Día Internacional del Hincha Curicano



Este miércoles se celebró el Día Internacional del Hincha Curicano, con un show musical y un evento que fue seguido por cientos de fanáticos del cuadro albirrojo. Y Damián Muñoz, como buen hijo de Mario Muñoz, tiene una visión muy emotiva.

"Para mí es algo especial, por todo lo que viví. Primero como hijo viendo a mi padre (Mario Muñoz) hacer muchos esfuerzos para mantener vivo el club y luego con la llegada de Julio Ode, que ya se pudo soñar con objetivos mayores", apunta el estratega.

"Segundo, por lo que me tocó vivir ese año como jugador. La posibilidad de hacer los primeros goles en la liguilla final para mi fue lo máximo. Aportar ese granito de arena para el objetivo y qué mayor felicidad que la de ver ver ahora al equipo en Primera División", sentencia.

El orgullo se multiplica. "Estar a cargo del plantel profesional es soñado para cualquiera. En lo persona, me ha tocado estar en grandes momentos de la historia del club en el fútbol femenino, fútbol joven y el fútbol profesional", agrega.

Finalmente, Damián Muñoz se proyecta al futuro y cree que puede terminar el próximo año con mejores noticias para los hinchas. "Mi meta es seguir haciendo historia clasificando a una copa internacional", complementa.