Emiliano Vecchio: "En caso de volver a Chile, Colo Colo y Unión Española son mi prioridad"

Emiliano Vecchio es un futbolista argentino que dejó huellas muy importantes en los dos clubes chilenos en los que estuvo. Muy querido en Unión Española y también en Colo Colo, donde levantó dos copas.

En conversación con Radio ADN, el mediocampista reveló que añora poder volver al fútbol chileno y que Albos e Hispanos son su prioridad en el caso de que se de.

"En Unión Española yo me contacté, hablé con ellos y me ofrecí para volver pero el técnico que está en el club ahora no le convencía mi vuelta, entonces yo preferí no molestar", expresó el jugador.

En Colo Colo también lo intentó, así lo detalló Vecchio. “Colo Colo en caso de volver para mi es prioridad como Unión, lamentablemente las veces que quise volver a los equipos tuve respuestas negativas y eso me golpeó un poco. Yo no priorizo lo económico, estoy más allá de eso yo priorizo lo deportivo y también el bienestar de mi familia que Chile es un país que ama pero bueno al tener la negativa de los dos equipos me abro a cualquier otra opción, no habría ningún problema”.

Para finalizar, el mediocampista habló de la situación que vive el Cacique. “Yo a Gualberto Jara no lo conozco pero espero que haga un lindo trabajo en Colo Colo. El perfil del entrenador es que tiene que ser una persona que conozca el club y las exigencias. Colo Colo no es un club igual a los demás, es un club exigente ,el hincha quiere títulos quiere ganar y tiene que entender que Colo Colo juega para adelante, es un equipo aguerrido. Ser entrenador de Colo Colo no es fácil“, sentenció.