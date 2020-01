El tremendo lío entre La Calera y Valdivia que tiene a Erick Wiemberg lejos de la U: "Estoy preocupado por mi futuro"

Cachipún de pulpos. Con esa frase coloquial podríamos definir la situación del lateral izquierdo Erick Wiemberg, quien se encuentra metido en un enredo que no le permite poder firmar con un nuevo club.

La situación es la siguiente: el pase del jugador pertenece a Deportes Valdivia, y en 2019 jugó a préstamo con opción de compra en Unión La Calera. Los cementeros quisieron adquirir la carta del defensor, sin embargo, la gestión fue fuera de plazo, por ende tuvo que volver al sur.

En medio de todo ese problema aparece Universidad de Chile, club interesado en sus servicios, pero que no lo puede fichar hasta que solucione el lío.

El propio Wiemberg en diálogo con La Tercera, contó su problema: "Estoy entrenando desde el lunes en Valdivia. ¿Qué pasa conmigo? A mí me dicen que pertenezco a Valdivia. La Calera quiso hacer uso de la opción de compra, pero fuera de plazo. Valdivia dice que yo tengo que seguir acá. Y yo obviamente lo voy a cumplir, tengo que hacer caso. Yo no firmé nada con La Calera".

"Estoy preocupado por mi futuro, no tengo nada que ver en el enredo. He estado en conversaciones con Valdivia y aún me queda pendiente una conversación con La Calera para esclarecer mi tema", agregó.

Sobre la chance de ser azul indicó que "la U entiendo que me quiere o me quiso. Es obvio que uno siempre quiere seguir creciendo. Me motiva que me quieran".

Wiemberg, por ahora, sigue en un limbo del cual quiere salir.