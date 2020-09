El emotivo podcast de Felipe Bianchi a Eduardo Bonvallet: "Remeció el fútbol y el periodismo deportivo local"

El 18 de septiembre está marcado a fuego para los hinchas del fútbol en nuestro país. Un día como hoy, pero hace ya cinco años atrás, Eduardo Bonvallet decidió poner fin a su vida tras una dura batalla contra la depresión.

El Gurú, personaje emblema de la actitud ganadora en el balompié nacional, marcó a generaciones completas con su ambicioso mensaje. Su partida fue un golpe duro para los fanáticos chilenos, que no podían creer la decisión que tomó.

Cinco años han pasado desde entonces, pero el cariño sigue estando más presente que nunca. El periodista Felipe Bianchi así lo dejó claro y dedicó un emotivo capítulo en su podcast "Expediente Bianchi" en homenaje al Bonva.

Hinchas recuerdan a Eduardo Bonvallet, quien partió un 18 de septiembre. Foto: Agencia Uno

"Hay ocasiones en las que uno tiene la suerte de cruzarse con gente que, de un modo u otro, te mejora la vida. Por las razones que sea, emocional, cultural… Pero muy rara vez tienes la fortuna de encontrarte con alguien que te cambie la vida en todos esos ámbitos al mismo tiempo", comienza explicando.

"Que te haga ser una persona distinta, pero también un mejor profesional. Eduardo Bonvallet, el loco, mi amigo el loco fue y sigue siendo una de esas", agrega.

REVOLUCIÓN DEL FÚTBOL CHILENO

Cuando se paseaba por distintos sets de televisión y radio, Bonvallet siempre se puso como un hombre clave en el deporte de nuestro país. Y es que su actitud, sin respeto a dirigentes o jugadores cuestionados, hizo reaccionar a una prensa que solo hacía "relaciones públicas".

En el podcast, Bianchi valora el aporte del ex volante para los medios de esta larga y angosta faja de tierra. "Vino a remecer el fútbol chileno y el periodismo deportivo local, cuando este era un compendio de lugares comunes, mediocridades, cobardía y condescendencias".

El periodista enfatiza que la imagen de Bonvallet no se agranda por ser su amigo, sino por todo lo que hizo por el fútbol local. "¿Puede alguien decir en serio que no hay un antes y un después de Bonvallet para los medios chilenos? ¿Un antes malo y un después mejor? Yo, al menos, no tengo ninguna duda".

Bonvallet no le tuvo miedo a nadie y encaró a dirigentes y jugadores. Foto: Agencia Uno

"Y no porque le tuviera cariño, lo digo por cómo movió las fronteras, cómo persiguió a mediocres y delincuentes sincronizados en el fútbol local. Por todo lo que nos enseñó, sin haber pasado nunca por la universidad, a punta de intuición y talento natural. De rebote, si se quiere", sentencia.

Si quieres escuchar el podcast de Felipe Bianchi a Eduardo Bonvallet, haz click aquí.