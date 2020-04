El amor italiano del periodista-hincha Marcelo Muñoz: "Ellos hicieron que me gustara el fútbol"

Uno de los rostros que está haciendo su camino en el mundo del periodismo deportivo chileno es Marcelo Muñoz, reportero en cancha del CDF, quien se atrevió a ser parte de Periodista-hincha, la nueva sección de RedGol.

Si bien hizo un enganche a la hora de hablar del balompié nacional, y el club que lo hacía despertar pasiones hasta antes de entrar al Canal del Fútbol, aclaró que su amor por la redonda nació gracias al elenco italiano de Fiorentina.

Muñoz respira amor por el cuadro viola, al que pudo ver en cancha e incluso se dio el lujo de compartir con sus ídolos, cuando era solo un niño.

Con ustedes, la pasión italiana de Marcelo Muñoz.

1- ¿De qué equipo eres hincha?

R- Es una pregunta extraña para mí. Claramente fui muy hincha del fútbol local antes de entrar al CDF, pero es algo que se me quitó 100% trabajando en esto. Uno tiene que cubrir profesionalmente y de manera objetiva a todos los equipos del fútbol local, y ahí se me hacía incompatible ser fanático. Si tuviera que decir que soy “hincha”, diría que soy de la Fiorentina de Italia.

2- ¿Por qué la Fiore?

R- Porque ellos hicieron que me gustara el fútbol. Cuando niño no era muy seguidor del deporte, y recién enganché para el Mundial del '98, sólo porque jugaba Chile, y ahí me picó el bichito. Terminado el Mundial, viendo fútbol en TV vi a la Fiorentina de Batistuta, Toldo, Heinrich, Rui Costa, entre otros, y me fascinó. Le pasó por arriba al AC Milan (rival del partido) en un estadio que explotaba. Ahí me enamoré del fútbol.

3- ¿Tienes alguna camiseta de ese equipo? Cuál es la que más te gusta, a mí por lo menos me encanta la de Batistuta con el auspicio de Nintendo…

R- Lejos la más linda es la de Nintendo, porque fue la camiseta que se utilizaba cuando empecé con el fanatismo. Tengo una camiseta, original desde Florencia, que es de la temporada 2014 y de un jugador que me encantaba... Matías Fernández.

Muñoz con una polera muy especial - Gentileza

4- ¿Te pones más nervioso con los partidos de la Fiore o la Roja?

R- Lejos con los de la selección chilena. Es algo único, distinto, representa a toda una nación, y ahí me vuelvo loco, jajajá. La Fiorentina la sigo, siempre, pero la selección me transforma.

5- Pudiste ir a ver un partido de la Fiore en el estadio o es una materia pendiente.

R- ¡Sí! Pude cumplir mi sueño y bien chico. Año 2001, yo con 14 años, mi padre vivía por trabajo en Polonia, a lo que me invitó a recorrer sus alrededores en auto y me llevó hasta Florencia para poder ver Fiorentina vs. Napoli... Yo no lo podía creer, hacía cuatro días la Fiore había sido campeón de Copa Italia y yo estaba en el estadio para el partido siguiente.

Viendo a su amado equipo en Italia - Gentileza

6- ¿Le pediste alguna vez autógrafos a algún jugador y a qué futbolista le pedirías una selfie ahora?

R- Un día antes de ir al partido, fuimos con mi papá a conocer el estadio Artemio Franchi y ahí nos topamos con los jugadores. Pude pedirle autógrafos a Toldo, Adani, Repka y Rui Costa. 14 años y conociendo a tus ídolos a distancia es inexplicable lo emocionante.

Muñoz con sus ídolos de infancia - Gentileza

7- Pizarro, Matías, Jiménez, Valdés o Pulgar. ¿Cuál es el mejor chileno de la Fiore?

R- Son todos tremendos jugadores. Creo que Pulgar está siendo de los puntos altos en esta Fiorentina que no ha podido mostrar un buen nivel. Pero el que más disfruté por su juego y momento de la Fiore fue Matías. Jugando de volante mixto tuvo una extraordinaria temporada.

La 14 de Matías - Gentileza

8- El gol que más gritaste, da lo mismo el equipo.

R- El gol de Nuno Gomes ante Parma que dio el título de Copa Italia 2001, lejos. Otros que grité vuelto loco fueron los goles de Batistuta al Manchester United comenzando la Champions '99.

9- Alguna anécdota especial en el estadio, ya sea haciendo cancha o como hincha.

R- En el Artemio Francchi me pasó que siendo tan fanático vi muy poco del partido porque estaba pegado viendo las barras cantar, moverse, como reaccionaba el hincha, como actuaba la gente, etc. Y ahí vi algo llamativo, fue el último partido de la temporada, y en Italia en ese entonces era común que todos los hinchas se metieran a la cancha a pedirle todos a los futbolistas, polera, shorts, zapatos, calcetines... todo.

10- Cuál sueño como hincha del fútbol.

R- Sueño con volver a ver esa Fiorentina de fines de los '90, principios del 2000, que peleaba arriba en la Serie A y participaba en Champions. Pero mi sueño máximo del fútbol es uno y es de varios más... ¡Chile campeón del mundo!