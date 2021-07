Eduardo Rubio recuerda gran anécdota con Roger Federer luego de perder ante el Barcelona en Champions League

Eduardo Rubio es el hijo mayor de Hugo Eduardo Rubio y fue el primero de los hijos del recordado atacante de Cobreloa y Colo Colo que jugó profesionalmente debutando en Universidad Católica en el campeonato que ganaros los cruzados en 2002.

Luego de emigrar al extranjero, el atacante jugó igual que su padre en el cuadro albo, donde después de también salir campeón, emigró al Basilea, el cuadro más grande de Suiza.

Precisamente defendiendo al equipo azul y rojo tuvo una de las mejores anécdotas de su vida cuando luego de una derrota ante el Barcelona, la leyenda viviente del tenis mundial, Roger Federer, accedió al camarín para consolarlos.

"Olvidé la boleta que nos habíamos comido y me saqué una foto con él, algo me dijo, pero no me acuerdo. Estaba alucinado por estar al lado del mejor tenista de todos los tiempos", le confesó Rubio a Las Últimas Noticias.

Marcelo Díaz también compartió con Roger Federer cuando estuvo en el Basilea

Federer es un hincha fanático del Basilea y de hecho compartió con otro jugador chileno cuando estuvo en Suiza: Marcelo Díaz.

El mejor tenista de todos los tiempos le escribió una carta a su club, asegurando que "quiero hacerles saber a las personas que usan mi camiseta de fútbol favorita que siempre estoy detrás de ellos".