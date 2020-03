Diego Sánchez y el uso del VAR: “Hay jugadas que a nosotros no nos revisan… Es raro y te echa a perder una semana”

Otra vez Unión Española terminó en llamas por el VAR y el arbitraje. Esta vez en el 4-4 ante Huachipato en Santa Laura que se resolvió con un penal a favor de los acereros en el último minuto que se determinó tras revisión del VAR.

“No quiero hablar en caliente, porque he dicho cosas que repercuten. Pero hay jugadas que a nosotros no nos repiten en el VAR, no las revisan, y cualquier detalle en contra de nosotros sí… Es raro, te echa a perder una semana. Quizás fue penal la de nosotros, pero para nosotros hubo una y ni la revisaron. Eso te calienta. Podría ser otro el desarrollo del partido”, manifestó Diego Sánchez al respecto a CDF.

“En Calera causó polémca el gol de Palacios y después de revisar el VAR toda la semana se le dio la razón, está bien, para eso está, pero que sea igual para todos. No se entiende mucho. Es recurrente pero como dice Ronald (Fuentes) hay que ser fuertes. Se hace difícil jugar así”, añadió.

De todas formas, y para cerrar, el Mono comentó que “que te hagan cuatro goles duele, siento que la tarea que hago no está bien desarrollada. Tengo que analizarlo, más allá de los penales. Cuatro goles en un partido es mucho para mí y hay que tomar atención”.