Daniella Chávez golpea la mesa en Rancagua Sur: re-contrata al cuerpo técnico de Rodrigo Pérez

La modelo chilena Daniella Chávez sorprendió con su ingreso de lleno al fútbol al transformarse en inversionista de Rancagua Sur, club de la Tercera División al que le quiere dar un impulso para ir hasta el profesionalismo.

Su afición por el balompié, eso sí, no es nueva: es declarada hincha de O’Higgins de Rancagua y una ávida comentarista de la actividad en sus redes sociales.

La modelo invirtió en Rancagua Sur con el sueño de llevarlo al profesionalismo.

Y rápidamente empezó a tomar y comunicar decisiones. El 13 de julio, Rancagua Sur le deseó lo mejor en sus futuros proyectos a Rodrigo Pérez y su cuerpo técnico, pero Chávez revirtió esta decisión y comunicó su renovación. O re-contratación, en este caso.

“Confirmo al cuerpo técnico de @ClubRguaSur: renueva Rodrigo Pérez, ex seleccionado nacional, junto a Fred Gayoso, ex O’Higgins; Beto González, ex O’Higgins; José Gaete y sumamos un histórico de O’Higgins, Joel Molina. ¡Bienvenidos y a soñar en grande!”, publicó en su Twitter.

El Torneo de Tercera División A estaba previsto para comenzar el 2 de mayo, pero no se pudo por los motivos ya sabidos de emergencia sanitaria. Están a la espera de una resolución, dado que sólo se han dado directrices para Primera y Primera B.

Otro gran atractivo de la categoría es el Rodelindo Román de Arturo Vidal, que logró su ascenso desde Tercera B el año pasado y buscará el cupo en Segunda División Profesional.