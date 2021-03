Octavio Rivero vive una gran encrucijada: "Si le hago un gol a Colo Colo no lo celebro, por el cariño a la gente"

Colo Colo sigue buscando a un delantero para la campaña 2021, y aún no da con ninguno. Uno de los primeros que sonó fue el uruguayo Octavio Rivero, quien finalmente recaló en Unión La Calera.

El charrúa justamente tiene la opción de vestir los colores cementeros ante los albos, por la primera fecha del Campeonato Nacional, que se jugará este sábado en el estadio Monumental.

El ex atacante del Cacique habló del partido, y señaló que por el cariño que le tiene a su ex club no celebrará, en el caso que le toque marcar en Macul.

"Hay que ver en el momento, pero creo que no, por mi estadía ahí, por el cariño que le tengo a la gente, entonces por ahí creo que en este partido me guardo, me guardaría eso", dijo el goleador.

Octavio Rivero con los colores de La Calera

Luego, aseguró que espera dar lo mejor de sí en el encuentro por el inicio del Campeonato Nacional, pero insistió en que no gritará con todo si llega a la red.

"Si me toca jugar quiero hacer lo mejor posible, y tratar de hacer lo mejor en la cancha, y si me toca hacer un gol estaré muy feliz, y a la vez será una sensación rara, es lo que toca hoy en día, yo estoy muy feliz de estar acá, y espero que si me toca hacer uno o dos o los goles que me toque hacer, o lo que sea, voy a estar muy contento porque yo estoy acá hoy en día", comentó.