Cecilio Waterman y su fallida llegada a Colo Colo: "Llamaron a mi agente, pero se dio una linda oportunidad de venir a Everton"

Luego de aparecer como opción durante semanas para reforzar la delantera de Colo Colo, los goles de Cecilio Waterman se van a Viña del Mar. Este martes el goleador panameño fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Everton para la temporada 2021.

El jugador, tercer máximo artillero del torneo pasado con 17 goles, selló su acuerdo con el conjunto oro y cielo, dejando de lado la opción del Cacique. En conferencia de prensa, puso punto final al acercamiento con los Albos y explicó por qué decidió ir hasta Sausalito.

"Había equipos interesados, llamaron a mi representante, pero se dio una linda oportunidad de venir a Everton. Llegó la negociación a buen pie, estoy contento de estar acá. Me siento bien, con ganas, motivado para estar", fueron las palabras con las que el delantero cerró el interés del equipo de Gustavo Quinteros.

Waterman ya se integró a los trabajos con su nuevo equipo. "Tuve entrenamientos desde el domingo y me recibieron bien todos en el vestuario. En los entrenamientos todos muy participativos. Estoy agradecido de poder estar acá. El recibimiento ha sido muy bueno, todos me han dado su apoyo y también el grupo, que es lo esencial en el club".

Para el panameño, la meta no es igualar el registro del torneo pasado, sino aportar junto al plantel. "No me pongo objetivos porque después, si no lo hago, quedo mal. Voy a trabajar, pero lo más importante para mí es lo grupal, que estemos bien, ojalá clasificar a una copa. Eso lleva a lo otro, las cosas se dan solas".

"Yo no negocio en las ganas, en siempre luchar, en competir. Cada partido es un reto importante, me tocó venir a una institución con ganas y trataremos de llegar a eso, pelear contra todos y, por qué no, arriba. Esto es largo, recién va la segunda fecha. Vamos paso a paso, no puedo decir si vamos a pelear el campeonato", agregó.

Finalmente aseguró que en Everton hay con qué ser protagonistas. "Creo que el equipo tiene muy buenos jugadores, buenos delanteros. Quizás por situaciones no se dieron los goles, pero son circunstancias del fútbol. Yo vengo a apoyar donde me toque, trataré de trabajar fuerte. Como todo delantero, uno sueña con hacer muchos goles y ojalá se pueda dar para subir los números del equipo".

