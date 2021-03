Jorge Aravena celebra un año más del gol imposible enfermo: “El diagnóstico es neumonía por covid-19”

Este 24 de marzo es un día especial para Jorge Aravena, porque en un Estadio Nacional con cerca de 80 mil espectadores el mediocampista quedó en la historia del fútbol chileno por marcar el llamado “gol imposible” ante la selección de Uruguay en 1985.

En ese sentido, el ex Universidad Católica, entre otros clubes, conversó con Deportes en Agricultura sobre su presente y señaló que está guardando reposo en su hogar tras padecer una “neumonía por covid-19”.

“Fui al médico hace 15 días porque no aguantaba más, me sentía pésimo. Al final de cuentas el diagnóstico fue neumonía por covid-19 (…) Yo fui a la clínica y me realizaron exámenes. A la hora de estar ahí, el médico me dijo que tenía neumonía, pero está saturando bien y no tiene temperatura. Luego, me dijeron que seguramente el PCR me iba a dar positivo, así que me dieron unos medicamentos y guardar reposo”, contó.

Al ser consultado sobre el presente de la selección chilena y por la llegada de Martín Lasarte, señaló que “me parece una persona muy seria. Ya conoce bien al fútbol chileno, porque dirigió a la UC y a la U, entonces tiene conocimiento del medio. Pienso que le irá bien. A los entrenadores uruguayos, en general, son muy tácticos en el desarrollo de sus equipos”.

En la misma línea, sentenció que “Reinaldo Rueda es un tipo con un currículum importante en el fútbol mundial. Lasarte, también. Ya entrenó en Chile, en Europa y vamos a confiar en su trabajo. Personalmente, le tengo confianza”.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, el partido entre Chile y Bolivia que marcará el debut de Lasarte al mando de La Roja, el viernes 26 de marzo desde el Estadio El Teniente de Rancagua. Solo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Solo para territorio chileno y por conexión wifi).