Caputto bromista: "Yo le pegué un carazo en la mano a Candonga Carreño. No le dije nada de la selección"

Hernán Caputto, el entrenador de Universidad de Chile, recordó el famoso incidente con Juan Carreño ocurrido un lejano 27 de septiembre de 1998 durante el duelo entre Osorno y Huachipato.

En ese entonces, Caputto ejercía como arquero de Los Toros. A lo lejos vio la expulsión del Candonga, que le propinó un golpe a un jugador de Osorno alegando que le había tocado los testículos. El delantero de Huachipato siguió su camino rumbo a camarines y dejó nocaut con dos puñetazos al golero.

“Sí, fue un hecho histórico. Pero fue al revés: yo le pegué un carazo en la mano…”, bromeó Caputto en Radio ADN. “Lo tomo como algo que pasó y que no fue grato para nadie. Con la tecnología y demás quizás que hubiese sido hoy, porque estamos hablando de 22 años atrás”, complementó.

La hipótesis de la época sostenían que Caputto le había refregado en la cara al Candonga haber quedado fuera de la nómina de la selección chilena para Francia 98 después de ser parte del plantel de las clasificatorias.

“Sinceramente soy muy respetuoso, hay cosas que pasan en la cancha, pero jamás le dije puntualmente algo de la selección (que lo dejaran fuera de Francia 98). Fue un tema de insultos ahí en la mitad de cancha. Le dije ‘eso te pasa por mala leche’, pero no terminé de decirle las dos últimas letras (risas)”, contó el ahora DT.

Añadió que “después se generó un montón de cosas. Al año siguiente nos cruzamos en el campo en diferentes equipos, yo en Unión Española y él en Everton. Fue un poco anecdótico, porque perdimos el sorteo y tuvimos que cruzarnos de nuevo por la mitad de cancha. Todos nos miraban a nosotros. Él viene me saluda y me ofrece disculpas. Yo le digo: tranquilo Juan, no se enteró nadie (ríe)”.

Sentenció que “se dijeron muchas cosas y no fue grato, porque estaban mi señora y mi hija. Pero espero que él esté bien. Así lo tomo yo”.