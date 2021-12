El extenso listado de directores técnicos que no han encontrado club y esperan poder dejar atrás largos meses de cesantía en la temporada 2022

Después de un arduo Campeonato Nacional 2021, donde Universidad Católica se coronó tetracampeón de nuestro fútbol, los jugadores se toman un merecido descanso mientras en sus respectivos clubes planifican la temporada 2022. Y uno de los ámbitos más complejos a la hora de tomar decisiones en ese sentido es la elección de un entrenador.

Varios equipos quedaron sin entrenador al finalizar el torneo, ya sea porque fueron despedidos o porque se decidió no renovarles el contrato por sus rendimientos, siendo los más destacados los casos de Pablo Sánchez en Audax Italiano y Francisco Meneghini en Unión La Calera.

Tanto el Vitamina como Paqui dejaron a sus clubes en torneos internacionales, pero ambas instituciones informaron que no se les renovará. Sánchez no pudo llegar a un acuerdo con la directiva itálica en las políticas para contratar jugadores, mientras que los Cementeros simplemente determinaron no seguir con Meneghini.

En los nombres que prometían y no cumplieron con lo esperado aparece Gustavo Poyet, quien llegó a Universidad Católica al inicio de la temporada con tremendos pergaminos por su experiencia en el fútbol europeo. Sin embargo, nunca pudo controlar a los Cruzados y estuvo muy cerca de hacerlos perder la opción del histórico tetracampeonato. Y hoy no tiene equipo.

O'Higgins es otro club que tendrá que mejorar el filtro al momento de buscar un entrenador, ya que en 2021 tuvo dos y ninguno consiguió levantar al equipo, que terminó sufriendo de reojo con la zona de descenso. Así, fue Dalcio Giovanoli hasta agosto y después Miguel Ramírez hasta diciembre quienes comandaron al cuadro celeste y tras grises números también buscan equipo.

Otro caso es el de Emiliano Astorga, quien en un comienzo sería el encargado de regresar a Santiago Wanderers a Primera División con el descenso asumido antes del término del torneo, pero finalmente fue cesado de sus funciones con polémica con el presidente Caturro de por medio y aguarda por ofertas para sumar un nuevo club a su dilatada carrera, donde Cobreloa ha aparecido como opción.

Juan José Luvera es otro que lleva largos meses cesante tras su salida de Huachipato. La historia comenzó de buena manera con el técnico dirigiendo al club en Copa Sudamericana, pero en octubre se fue del club Acerero después de ocho fechas sin ganar y que terminó sentenciando la tristeza en Talcahuano con el descenso.

Otro Juan José también sigue en búsqueda de equipo para dirigir, como es el caso del Coto Ribera que se encuentra disponible desde su despido a fines de septiembre del banquillo de Deportes Antofagasta después de una negativa racha de cuatro partidos seguidos sin ganar.

Y para cerrar el repaso por la Primera División del balompié criollo está el estratega Patricio Graff, quien igualmente aguarda por otra chance en una banca después de que a comienzos de diciembre en Palestino le informaran que su contrato no sería renovado por la irregular campaña que llevó.

Finalmente, Roberto Sensini también tendrá que buscar equipo ya que a pesar de llegar a la final de la Copa Chile no logró un buen final con Everton en la tabla del Campeonato Nacional y fue comunicado que su contrato no sería renovado al finalizar en diciembre.

Así las cosas, fueron nueve los técnicos que perdieron su trabajo en la división de honor del fútbol chileno, por lo que seguramente se moverán y escucharán ofertas para, ojalá, poder asumir un nuevo desafío en la próxima temporada que iniciará el 6 de febrero de 2022.

En Primera B hay una amplia oferta para escoger

Con respecto a la segunda categoría del fútbol chileno, los nombres son mucho más variados y los equipos tienen bastantes más opciones al momento de discutir quien será su nuevo estratega. Comenzando Ronald Fuentes, quien no renovó con Rangers de Talca después de una irregular campaña sumando tres triundos, cuatro empates y siete derrotas, dejando al equipo más cerca de los puestos de descenso que de la zona alta con un 30.95% de rendimiento.

Jorge Kike Acuña también perdió su puesto de trabajo este año, ya que después de tres meses como técnico interino en Unión San Felipe los ocho partidos que dirigió no fueron suficientes para quedarse y fue cesado de sus funciones, por lo que también podría escuchar ofertas.

Por otra parte, si las pretensiones de Deportes Iquique están en volver a la máxima división del fútbol chileno también tendrá que poner mejor ojo en sus búsquedas. Esto porque Jaime Vera quedó libre en 2020 tras descender con el equipo, después vino Cristián Leiva para intentar ascender al equipo y casi lo manda a Tercera, siendo Luis Musrri quien los salvó pero avisó que no seguirá.

Jaime Pizarro también puede escuchar ofertas para seguir con la dirección técnica, ya que a fines de julio de este año salió de la banca de AC Barnechea para pasar a desempeñarse en otra área más administrativa del club, y tendría que evaluar su salida del puesto donde se encarga del desarrollo deportivo para ver si toma algún club.

Cobreloa también tendrá que mejorar los filtros de selección para su nuevo intento de volver a Primera División. Esto porque Nelson Soto, Rodrigo Meléndez y Héctor Almandoz estuvieron en la banca de los Zorros del Desierto en 2021. Soto se fue en en enero, y el Kalule salió en septiembre con pésimos resultados, y Almandoz llegó a salvar la tarea y mantuvo al equipo en Primera B, pero no se renovó su contrato.

Hugo Balladares también se encuentra disponible para la dirección técnica después de su paso por Universidad de Concepción, donde la irregularidad del equipo, que también buscaba regresar inmediatamente a la división de honor, terminó por sellar su salida del club en septiembre.

Luis Landeros es otro nombre que se encuentra libre de cara a la próxima temporada tras salir de Santiago Morning hace largo tiempo, ya que partió del equipo capitalino el 5 de cotubre de 2020. Jorge Aravena también está sin trabajo después de que en Deportes Puerto Montt decidieran no renovarle a pesar de una respetable campaña con el club en 2021.

Otros esperan ofertas... hace bastante tiempo

Hay algunos que han corrido con menos suerte en la siempre compleja labor de ser el adiestrador de un equipo y que ya llevan largo tiempo aguardando por ofertas. Y para comenzar destaca el ex técnico interino de Colo Colo, Gualberto Jara, quien está sin club desde su última experiencia comandando la Sub 19 del Cacique, la que terminó en diciembre de 2020.

German Corengia también corre con la misma suerte, ya que después de su salida de Coquimbo Unido el 2 de septiembre de 2020 no ha vuelto a encontrar equipo, por lo que un interesado no le vendría nada de mal para seguir su carrera.

El querido Hernán Clavito Godoy es uno de los que más destaca en el grupo de los que más tiempo llevan cesantes, y no ha vuelto a ponerse su tradicional terno desde el 4 de noviembre de 2018, cuando se concretó su salida de San Marcos de Arica.

Marco Antonio Figueroa igualmente lleva largo tiempo sin dirigir después de su último paso por Cobreloa, el que estuvo cargado de polémicas de todo tipo, fiel a su estilo, y que terminó el 23 de agosto de 2020. Arturo Norambuena igualmente salió de Deportes Valdivia el 2 de octubre de 2019.

Y justamente ese año cobró las carreras de varios entrenadores. Como es el caso de Hugo Vilchez, que dejó a Curicó Unido el 3 de diciembre, Fernando Díaz, que partió de Unión Española el 23 de agosto y finalmente Hernán Madrid, que fue cesado de sus labores en Unión San Felipe.

Cierra la lista el entrenador Rodrigo Pérez, quien tras un fugaz paso por Cobreloa, que concluyó el 19 de junio de 2018, no ha vuelto a tener equipo y la próxima podría ser la temporada donde regrese a la acción.