En julio de este año, San Antonio Unido cumplió 60 años desde su fundación. El histórico elenco del puerto lleva ya seis décadas siempre parte del fútbol chileno, con una historia que si bien no ha estado plagada de éxitos, sí tiene una fuerte tradición marcada en su piel.

El aniversario ideal era haber coronado este aniversario peleando por el ascenso desde la Segunda División a la Primera B, pero lo cierto es que dentro de la cancha las alegrías todavía se hacen esperar. No obstante, este 2021 marca algo importante para la institución.

Este miércoles 22 de diciembre el periodista Luis Marambio Torres presenta "Lila del Puerto", libro que repasa la historia más desconocida detrás de San Antonio Unido. El escritor, en un trabajo de amor por los colores y su propia experiencia, recopila durante gran parte de su vida hitos que han marcado el inicio de un elenco que ha sabido ganarse un nombre en el balompié local.

En conversación en exclusiva con RedGol, el también autor de textos como "Campeones" y "Goleador del Siglo" revive parte del camino que lo llevó a escribir esta pieza invaluable para el corazón de los hinchas del SAU. Y no solo eso, ya que también relata con lujo y detalle parte de lo que se podrán encontrar sus lectores.

- ¿Cómo nace la idea del libro "Lila del Puerto"?

Soy sanantonino y a los 10 años, en el '96, empecé a ir a estadio. Me metí a la cancha como pelotero. Un tío trabajaba con la alcaldesa de ese momento y me invitaban donde se ponían las autoridades, pero me estaba siempre escapando para ser pelotero. Después en el año 2000 a mi hermano y futbolista, Alexis Marambio, lo mandan a préstamo de Santiago Wanderers a San Antonio Unido. Era una promesa, pero repitió en el colegio, así que la forma que encontraron en Wanderers con mis papás era que se vinieran a préstamo. Ahí empecé a viajar con el equipo a todos lados y trabajé en Radio Costanera.

Después, a los 2 años, llega Chupete (Humberto Suazo) al SAU y jugó con mi hermano. En ese 2002 los acompañaba a todos lados. Hay un vínculo y un registro inédito de estadísticas que yo empecé a hacer desde el 2000, que ni siquiera tienen los diarios locales. Ya en 2005 entré a estudiar periodismo, hice mi tesis pero también empecé a recopilar lo de San Antonio Unido.

Este año se cumplieron 60 años del SAU, así que trabajé en recopilar la información y, con el apoyo de la nueva gestión a cargo de Guillermo Lee y Esteban Paredes, logré el respaldo para hacer el libro, con aporte de la Empresa Portuaria de San Antonio.

- ¿Qué hay detrás de San Antonio Unido que lo hace un club tan llamativo pese a estar tan lejos de la gloria a lo largo de su historia?

Hay mística y lo que dices, es un caso especial. Pocos saben, muchos asocian el SAU y resulta que es un equipo que desde el año '90 siempre ha estado en la Tercera o Segunda División, pero siempre ha tenido el respaldo de la ciudad, se ha movido con una pasión simbólica no vinculada al éxito, sino al cariño de antaño.

El SAU se formó en el '61, debutó en Segunda División y casi sube (pierde la lucha con Coquimbo Unido en el '62). De ahí en adelante, hasta al dictadura, fue uno de los equipos que más gente movilizaba en Segunda. En su momento se transformó en San Antonio Portuario por el vínculo con la gente del puerto. Entonces, se formó una mística que fue acompañada de nombres históricos.

Pocos saben que en San Antonio Unido empezó la carrera de Sergio Ahumada, ícono del Colo Colo 73’. Lo mismo que el entrenador Pedro Morales o Guillermo Paez. En el año '70 ganaron el único título que tiene el club en su historia, la Copa Isidro Corbinos, que era la Copa Chile de Segunda División. Había una mística, una representación simbólica de esa adhesión, que no existía. El SAU en el '83 baja a Tercera y desaparece. Y vuelve con el nombre de un equipo amateur el '90 a Cuarta División. Y en el '92 recién vuelve a Tercera.

Toda una generación creció sin el SAU y solo con lo que escuchaban de los tíos, abuelos o papás... De muchos nombres, uno solo escuchaba mitos de algo que no existía. Nunca lo vimos en Primera B, pero seguimos queriendo al equipo por ese pasado glorioso y la tradición oral. Eso es lo lindo.

- ¿Cómo ha sentido el club, desde tu visión, el paso de los años en cuanto al apoyo de sus hinchas? Antes pudo ser un equipo identificado con la ciudad, pero hoy quizás no tanto.

A principio de los '90 se volvió a construir una mística que coincidía con el regreso a la democracia en Chile. San Antonio era una de las ciudades con mayores indices de cesantía y el club se transformó en la vía de escape de una ciudad golpeada. Pero en ese momento, esa ilusión de volver a ver al SAU en Primera B chocó con la realidad deportiva. El equipo nunca pudo subir hasta el 2012 que lo hizo a la Segunda Profesional.

Toda esa expectativa de un pasado profesional se diluyó y en los '90 comienza una apatía de la comunidad, pero en el 2002 llega un cabro llamado Humberto Suazo, sanantonino y que su papá había jugado en el club. Y resulta que Chupete logra algo que no se había dado antes, que era atraer a nuevas generaciones y que el cabro chico se pusiera la camiseta del SAU en lugar de la de la de Colo Colo o la U. Se vuelve a construir algo.

En la época del terremoto del 2010, decrece el equipo por problemas institucionales y a punto de bajar de categoría, pero en 2012 un señor llamado Miguel Díaz, el mismo que hizo renacer al equipo en los '90, lo toma y no solo suben a Segunda División, sino que recupera la mística.

El estadio hacía 3 mil personas y en el partido con Quilicura había más de 6 mil dentro del recinto, nadie sabe cómo entraron. No estaban sentados. No sé cómo no se cayeron las galerías, pero se recuperó la mística. Y en 2014, cuando estuvo a punto de subir, hay una transmisión del CDF que el estadio está hasta las banderas.

Como el SAU no existió durante muchos años, toda una generación o los jóvenes ya tenían otro club. No como Curicó o Ñublense, que generaron adhesión porque el equipo siempre estuvo. El SAU nunca existió y siempre fue visto como el hermano menor, que te gustaba pero también había otro. Ahora de nuevo, clave con Esteban Paredes y el “Pájaro” Jaime Valdés, otra vez los niños y jóvenes andan con camisetas de San Antonio en el centro.

La aparición de Esteban Paredes para soñar en grande

San Antonio Unido ha tenido que luchar no solo con el paso de los años, la desaparición y el poco apoyo producto de ello. También ha enfrentado problemas económicos e institucionales que amenazaron con borrarlos una vez más. Pero en aquel momento, apareció Esteban Paredes para transformarse en propietario del club y así levantarlo del piso. Así lo ve Luis Marambio Torres.

- ¿Crees que Paredes será el hombre que logre levantar al equipo para llegar a Primera División?

El proyecto, si sigue como va con Guillermo Lee, el SAU se encamina a los momentos más grandes de su historia.

- ¿Qué le falta a San Antonio, considerando su historia, para ser protagonista en el fútbol chileno?

Está la base institucional, el trabajo con la empresa portuaria que creo que es clave como pilar de respaldo. Falta retomar la identidad.

Cuando la gente retome ese cariño y confianza, el SAU y San Antonio serán una plaza de Primera División. Creo que el libro puede contribuir para que las nuevas generaciones retomen esa identidad y entiendan a través de él que el equipo tiene una historia que contar y de la cual sentirse orgulloso.

- Una invitación a quienes quieran adquirir "Lila del Puerto"

En el libro van a encontrar tradición, alma, mucha pasión, sueños de un niño y también historias que nunca imaginaron. De jugadores que conocen y que jamás pensaron que jugaron en el SAU y vivieron momentos lindos. Y van a encontrarse con los mejores goles de Humberto Suazo jamás vistos. Los dos mejores goles en la historia de Humbero Suazo, que fueron por el SAU en 2002.

