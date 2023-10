Manchester United consiguió su primera victoria en el Grupo A de la Champions League 2023-24. Fue triunfo por 1-0 contra Copenhague por la tercera fecha en Old Trafford, pero no estuvo ajeno a una bullada polémica.

Es que en los descuentos se cobró penal para los visitantes, que buscaban el empate. Sin embargo, Jordan Larsson falló el tiro en los 96’ luego de una comentada pillería antirreglamentaria del delantero argentino, Alejandro Garnacho.

El United se puso en ventaja recién a los 71’ con el gol de Harry Maguire, hasta que llegó el penal para los daneses, cobrado por el árbitro tras la falta de Scott McTominay.

En medio de los furiosos reclamos de Manchester United, una cámara sorprendió a Garnacho destrozando el punto penal con la planta de su botín. El hecho pasó colado y, coincidencia o no, Jordan Larsson no definió de la mejor manera y André Onana contuvo el disparo.

Tras la polémica situación, el entrenador Erik ten Hag prefirió no referirse a la trampa: “yo no lo vi, el árbitro probablemente tampoco lo vio. En realidad, no lo sé”.

El que sí se refirió y reaccionó muy molesto fue el capitán del Copenhague, Víctor Claesson. El mediocampista sueco se lanzó en picada contra Garnacho.

Las críticas y molestias

“Creo que eso es antideportivo. Si ya lo ha hecho, a esta altura ya da casi lo mismo. Creo que es ir demasiado lejos, pero ahí también te das cuenta de que se pueden sacar mejores resultados jugando un poco más sucio en torneos como la Champions League. Al final, no obtienes puntos extra por jugar bien”, dijo Claesson a Bold.

Y el comentarista y ex jugador sueco del Arsenal, Kim Kallstrom, también aportó su durísima opinión: “qué actitud más fea. Eso es tan infantil. Es un nivel tan infantil que no lo entiendo… No lo puedo entender”, sentenció.

¿Cuántos años tiene Alejandro Garnacho?

El joven delantero argentino, el Bichito, cumplió 19 años el pasado 1 de julio de 2023. El nacido en Madrid España, debutó la temporada 2021-22 con los Red Devils.

¿Cuándo es el próximo partido del Manchester United?

Tras la victoria contra Copenhague en Champions League, el próximo desafío de los Red Devils es este domingo 20 de octubre por la décima fecha de la Premier League.