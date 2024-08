El delantero del Real Madrid no recibió sus remuneraciones y este martes se confirmó que inició acciones legales contra su ex club.

Kylian Mbappé protagoniza un nuevo round con el Paris Saint Germain. El nuevo jugador del Real Madrid demandó a su ex club por la millonaria deuda que mantienen por sueldos impagos.

El francés se transformó en el nuevo galáctico de los merengues y ya debutó en LaLiga el pasado domingo. Sin embargo, en tribunales mantiene otra disputa con el PSG y que podría complicarlo de cara a la Champions League.

Según indicó el medio AS, el delantero reclama el pago de primas y de tres salarios. Monto que supera los 50 millones de euros. En tanto Le Monde detalla que la primera reclamación la hizo a La Liga Nación de Fútbol de España, u e confirmó que hay un importante impago al delantero.

Tras ello, el reciente 13 de agosto repitió el reclamo a la Federación de Fútbol de Francia para que informara a la UEFA de esta irregularidad. El tema ahora se complica ya que los clubes tienen que demostrar que hasta el 31 de marzo no tenían pagos pendientes con Mbappé. De lo contrario, podría perder su licencia y quedaría fuera de la Champions League.

Kylian Mbappé vs PSG

La demanda de Mbappé ya se extiende desde hace una temporada cuando reclamó al Paris de que no querían activar su cláusula de salida. Según el medio citado, se le deben los sueldos de abril, mayo y junio. A esto se suma la prima de 36 millones de euros.

PSG se defiende asegurando que dichos millones no se pagaron porque el jugador pactó no recibir dichos montos si su salida se realizaba a costo cero y no ingresaban dineros al PSG. Ahora se extenderán las negociaciones para evitar el castigo de cara al torneo más importante de Europa.