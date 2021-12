Revela tremendo reto de Xavi al plantel del Barcelona: "Algunos no entienden lo que significa jugar en el Barça"

El Barcelona no logra salir de su crisis y terminó siendo eliminado de la UEFA Champions League en la fase de grupos. Los Blaugranas otra vez sufriendo frente al Bayern Múnich y no clasificaron a los octavos de final del torneo.

Y si bien el resultado los deja en la UEFA Europa League, lo cierto es que el haber quedado fuera del torneo más importante a nivel de clubes en dicho continente es visto como un fracaso total. Así lo sienten los hinchas y también en la interna.

El resultado ante el Bayern Múnich no dejó a nadie contento en el Barcelona y reflejo de ello fue lo que ocurrió con Xavi Hernández. El actual técnico de los Culé se vio muy molesto con el desempeño de sus dirigidos y criticó con fuerza.

Tras el partido, el ídolo de los Blaugranas aseguró "irse cabreado" de Alemania por el paupérrimo cometido del plantel. Pero eso no fue lo único, ya que este jueves se conoció un detalle que dejó la grande en España.

"Algunos no entienden lo que significa jugar en el Barça"

Barcelona lo pasó mal en su visita al Bayern Múnich y, si bien estaban comprometidos a ir por la hazaña, lo cierto es que al término del primer tiempo ya iban perdiendo por 2-0. Los goles de Thomas Muller y Leroy Sané golpearon fuerte al equipo, pero no como a Xavi.

De acuerdo a lo señalado por Diario Sport, el técnico estaba muy enojado cuando finalizaron los primeros 45 minutos. Y en el camarín descargó toda su ira con los jugadores, a los que les lanzó una dolorosa frase.

"Algunos no entienden lo que significa jugar en el Barça" fue el potente llamado de atención de Xavi a sus dirigidos. El equipo no despierta ni a palos y eso lo está sintiendo también Hernández, que pese a poner todos sus esfuerzos, no tiene con qué levantar a un plantel que paga caro los errores de la administración de Ronald Koeman.

Se espera que la eliminación en la Champions League sea el golpe final para que el Barcelona comience a tomar cartas en el asunto. Ya no les queda tiempo si es que quieren recuperar terreno en La Liga y pelear la Europa League, por lo que será vital reaccionar en el próximo mercado de pases.