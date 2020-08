Rivaldo le sacó trote a los ganadores de #HinchaTitular de Fox Sports

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Esta mañana Fox Sports realizó su tan prometido premio para los ganadores del sorteo Hincha Titular, que premiaba a sus abonados con la posibilidad de compartir un entrenamiento y una jornada de previa de final de la UEFA Champions League con un ganador de esta, el brasileño Rivaldo.

Con la conducción de José Luis Villanueva, amigo y excompañero del crack brasileño, Rivaldo desde Orlando, Florida, realizó una serie de ejercicios junto a sus hijos, los que fueron seguidos a distancia, vía Zoom, y muy atentos por los 15 afortunados que ganaron en este sorteo.

Luego de un calentamiento, y correspondiente puesta a punto, vinieron los entrenamientos como tal, y sobre todo en la parte de fútbol, donde Rivaldo se lució driblando como en sus mejores tiempos, y haciendo algunos juegos con el balón. Tras la práctica, que duró cerca de media hora, el crack brasileño comentó y enseñó a los participantes a hacer un control dirigido con su pecho, para rematar de chilena, tal como el recordado gol que le hizo al Valencia por la Liga de España, cuando jugaba por el Barcelona, hace ya 19 años.

"Lo importante es que la chilena sale sola", comentó el crack brasileño a los asitentes. Luego, complementó que otro punto fundamenteal "es un buen control, de un buen centro. En mi caso el centro fue perfecto y yo me pude acomodar. Claro, estaba muy lejos de la portería, pero la clave fue ejecutar la chilena con mucha potencia para para poder llegar al arco, y afortunadamente pude anotar ese gol que hasta el día de hoy me lo recuerdan en donde a cualquier parte que voy", relató Rivaldo en la cita.

Tras esto, Rivaldo respondió una serie de preguntas en una conversación muy distendida con los ganadores. Una de ellas, fue cómo se vivía una previa de final de Champions, y los entrenamientos de cara a una final.

Parte del entrenamiento que vivieron los ganadores del concurso Hincha Titular de Fox Sports esta mañana.

"La semana previa no se hace tanto fútbol, se hace mucha táctica fija y movimientos específicos. Uno ya sabe cómo juega el rival", comenzó Rivaldo en la charla. "Cómo poder parar al jugador más importante del equipo y cómo juega tu equipo es lo que se trabaja, muchos son estos detalles que finalmente los que muchas veces definen una instancia como ésta" dijo el campeón del mundo luego una vez finalizada esta etapa de entrenamiento.

Fox Sports se cuadro con un almuerzo para todos los participantes y vivir una previa de Champions League junto a Rivaldo, en compañía de una buena hamburguesa y una buena conversación, para que una vez finalizado el partido, comentarlo y hasta echar la talla con el crack brasileño vía Zoom.