Maurizio Sarri: "Estoy destruido moralmente por la eliminación"

La Juventus de Turín se quedó fuera de la Champions League por un valioso gol de visitante marcado por el Olympique de Lyon. La vecchia Signora ganó su partido en Italia por 2-1, pero el 1-0 de la ida le dio la clasificación a los franceses.

Tras el encuentro, el entrenador bianconero, Maurizio Sarri, se mostró devastado por la eliminación: "Hicimos un gran partido. Recibimos un gol a los 12 minutos por un penal que nos pudo volver locos. Remontamos, con el 2-1 tuvimos tres ocasiones. Estoy destruido moralmente por la eliminación. Si no lo estuviera, estaría contento por el equipo".

"Fuimos eliminados por la primera mitad de Lyon. Es una manifestación que no te perdona. En ocho partidos hicimos seis victorias, un empate y una derrota y estamos fuera. Si hubiera otras reglas, seríamos primeros o segundos", añadió el estratega italiano.

La Juve no pudo ante el aguerrido Olympique de Lyon

Por la eliminación, bastante se ha especulado con una posible salida de Sarri de la banca de la Juve. Sobre esto, el entrenador le mandó un recadito a la directiva del club.

"No creo que directivos de altísimo nivel tomen decisiones por un solo partido. No sé qué pasará, me parece ofensivo hacer estas preguntas, si fuera un directivo me ofendería. Yo tengo contrato", consignó.