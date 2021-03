Mauricio Pochettino lamenta la ausencia de Neymar: "Es duro para él no estar ante el Barcelona"

PSG está acariciando la clasificación a la siguiente instancia luego que goleara 4-1 a Barcelona en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, lo que parece un trámite tiene sobre sí la sombra de lo sucedido hace cuatro años cuando el mismo rival remontó un déficit más complicado.

Para el partido de este miércoles, el cuadro parisino no podrá contar con Neymar, quien no se recuperó del todo de su lesión, algo que lamentó el entrenador Mauricio Pochettino. "Ha hecho un gran esfuerzo pero no podrá jugar. Tenía mucha ilusión de jugar este partido. Es un momento difícil para él pero le faltan algunos días", aseguró en rueda de prensa.

A pesar de la amplia diferencia con la que los galos enfrentan el cierre de la eliminatoria, el técnico argentino no espera un compromiso fácil. "Estamos centrados en este partido. Sabemos que vamos a sufrir porque Barcelona es un gran equipo", comentó luego de ser preguntado si eliminar a los culés acercaría a Lionel Messi a su club.

�� Conferencia de prensa de Pochettino y Keylor Navas previo al partido frente a Barcelona ����https://t.co/mBJSzrbTGu — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 9, 2021

"Lo más importante es creer y ser optimista. Tenemos que jugar un partido muy concentrados e intentar ganar el partido. Queremos clasificar y ganar el partido. Enfrentamos a un rival muy duro, al que le tenemos mucho respeto", añadió Pochettino.

PSG espera seguir en carrera para mejorar su temporada pasada de la Champions League, en la que rozó el primer título de su historia en la competición luego de caer por la mínima diferencia con Bayern Munich en la final.

