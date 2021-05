Pep Guardiola calienta la final de la Champions y avisa: "Me quedo en el City, seguro"

"Me quedo en Manchester City, seguro". Las palabras pertenecen al entrenador del elenco inglés, Josep Guardiola, quien en la antesala a la final de la Champions League ante Chelsea, señaló que no se mueve, por ahora, del cuadro que viste de celeste.

El nombre del estratega ha sonado como posible reemplazante de Ronald Koeman en Barcelona, lo cual negó el catalán, porque confirmó que se queda en Reino Unido, debido a las condiciones que le entrega el ex elenco de Claudio Bravo.

"Le da al entrenador todo lo que necesita (el City). Por supuesto inversión, no lo puedo negar, pero no solo eso. Tengo amigos en la junta directiva por encima de mí y los jugadores me ven como el entrenador porque tengo el apoyo de los que están por encima de mí. Me siento cómodo con el personal, lo tengo todo. No puedo pedir más para hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Es tan simple como eso. Estamos en la misma línea, tomamos decisiones juntos, compartimos errores y buenos momentos", explicó el ex volante.

"Cuando pierdo, no me dicen que soy responsable, intentamos encontrar una solución juntos. Sé que como entrenador me van a despedir, pero me van a despedir en una buena amistad. Por eso extendí mi contrato, por eso. Me siento increíblemente cómodo con todos los departamentos del club, no solo con los jugadores", agregó.

Guardiola con Juanma Lillo analizando la final - Getty

La final de la Champions



Pep Guardiola está concentrado en darle la primera Champions League de la historia al City, y analizó la final de este sábado ante Chelsea, señalando que tiene el discurso preciso para entregarle a los jugadores.

"Sé exactamente cómo queremos jugar, con quién vamos a jugar y no les voy a molestar mucho. Es una experiencia increíble estar aquí, nunca esperé jugar una final cuando empecé mi carrera. Somos muy afortunados. Sé exactamente lo que les voy a decir. A los chicos que estén ansiosos y nerviosos, les diré que es normal", comentó.

¿Práctico penales? "Podemos entrenarlos, pero no se puede entrenar la tensión de cuando ocurre de verdad. Si se llega a una tanda hablaré con los jugadores y sé lo que les diré. He tenido semanas para pensar en el juego, no en la tanda de penales".

Manchester City y Chelsea lucharán por ganar la Liga de Campeones este sábado desde las 15:00 horas, duelo que podrás seguir por RedGol.