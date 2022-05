Mohamed Salah debe ser el futbolista más motivado de cara a la final de la Champions League en la que Liverpool espera levantar el título contra Real Madrid, cuatro años después del antecedente más reciente entre ambos por el partido decisivo en el que los merengues fueron los que terminaron reinando.

En aquella ocasión, el delantero egipcio solamente estuvo en el terreno de juego durante solo media hora luego de una entrada de Sergio Ramos que le lesionó el hombro que, inclusive, puso en duda su participación en el Mundial de Rusia. "Estoy muy motivado. Después de lo que pasó en 2018 y el pasado domingo, todo el mundo está motivado", afirmó en conferencia de prensa.

El atacante de los reds describió lo que sintió en aquella ocasión. "Fue el momento más difícil de mi carrera. Salir a los 13 minutos es lo que puede pasarle a un jugador. Cuando me enteré de que habíamos perdido dije: no podemos perder de esta manera. Pero al año siguiente la ganamos", puntualizó.

En este momento, el futuro del goleador es tema pues aún no ha renovado su contrato con la institución el cual termina en 2023. "En mi mente no me enfoco en un nuevo contrato. Solo estoy concentrado en ganar la Champions y agarrar el trofeo. No quiero hablar del contrato ahora, la temporada que viene estaré aquí seguramente".

Al ser preguntado sobre quién puede ser el futbolista que definirá la final de la Champions League, el jugador de Liverpool se entusiasmó para este duelo ante Real Madrid. "Espero que yo", indicó entre risas.