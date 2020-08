Diego Oyarzún recuerda el himno y su participación de Champions League: "Es como estar jugando Playstation"

Hoy la Champions League sigue su rumbo para definir a los nuevos semifinalistas. A las 15 horas Barcelona y Bayern Munich se medirán por los cuartos de final del principal torneo europeo.

En Chile son muy pocos los futbolistas que pueden decir 'yo jugué Champions League' y uno de ellos es Diego Oyarzún, actual defensor de Huachipato y formado en Universidad Católica.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, habló de su paso por el Zalgiris de Lituania, equipo con el que disputó la fase previa de Champions League.

"Hice las maletas, lo cerré yo todo, el contrato, todo. Menos mal habló inglés, sino, ninguna chance. Me fui no más casi como en un acto de rebelión y llegué al Zalgiris de Lituania, es el más grande y ganador", comenzó.

Además agregó que, "mi equipo había sido campeón y tuvimos la posibilidad de jugar pre Champions y me tocó jugar. Yo llegué allá después vacaciones, dos semanas para entrenar y el primer partido no lo jugué y en el segundo me tocó jugar. Nos tocó jugar contra un tremendo equipo como lo es el Ludogorets. Ganamos en la ida 2-1, pero en la vuelta lo perdimos 4-1 y quedamos fuera".

Diego Oyarzún en Zalgiris de Lituania

Sin embargo su vivencia de de escuchar el himno aún la atesora. "Fue una experiencia tremenda. Imagínate entrar a la cancha con el himno de la Champions League es como estar jugando Playstation, yo decía eso ‘estoy jugando play acá’", detalló entre risas.

Para finalizar contó que, "hasta el día de hoy tengo un libro que hizo el club como de la previa. Entonces esas cosas son maravillosas, sino toda la previa, de que manera se prepara el equipo, son cosas que uno no pensaba que podía estar de un día para otro en situaciones así".