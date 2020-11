Koeman le responde a Setién: "Messi no es un jugador que tenga dificultades para llevar, cada semana hablo con él para tener una buena relación"

El domingo pasado, Quique Setién rompió el silencio y criticó duramente a Lionel Messi por su influencia en el Barcelona. El ex entrenador culé afirmó que la Pulga "es difícil de gestionar. Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho".

Sus palabras no cayeron bien en Cataluña y el actual entrenador del Barça, Ronald Koeman, le contestó: "Para mí Leo es el mejor del mundo, todos los días veo su ambición, su carácter ganador, habla por sí mismo. No es un jugador que tenga dificultades de llevar, es el capitán y cada semana hablo con él sobre cosas del campo, del vestuario, para tener buena relación".

"cada entrenador es diferente, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho de Leo, pero respeto su opinión y respeto lo que ha vivido", añadió en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador holandés aprovechó de pedir a la dirigencia del club un nuevo centro delantero para su plantel: "Todo el mundo sabe mi posición en este sentido. Ya he dicho varias veces que nos falta un '9', pero sobre todo habrá que ver cómo está el club económicamente en enero. No puedo forzar. He venido al club sabiendo cómo está la economía y si no es posible no lo es y trabajaremos con lo que tenemos, es así".

Finalmente, Koeman sabe que no están en un buen momento en el torneo local, pero confía en que están dejando una buena imagen: "La imagen que estamos demostrando, con cambios y dando oportunidades a los jóvenes es algo positivo. Sabemos que en la Liga hay que ganar más partidos".

El Barcelona recibe este miércoles a las 17:00 horas al Dinamo Kiev por la tercera jornada de la UEFA Champions League.