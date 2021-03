Sevilla vs Borussia Dortmund | Ver EN VIVO a españoles contra alemanes por los octavos de final de vuelta de la Champions League

Borussia Dortmund deja de lado el fútbol alemán para concentrarse en la Champions League. El Dortmund tiene una ventaja mínima tras ganar el duelo de ida. Ahora deben cerrar la clasificación en Alemania.

El choque de ida fue un típico partido de Champions League. Sevilla recibió en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán a un Borussia Dortmund que no venía bien en la Bundesliga, pero en Liga de Campeones todo cambia. Los sevillanos se pusieron en ventaja a los siete minutos con gol de Suso, pero los Negriamarillos tuvieron la categoría para dar vuelta el partido con un Haaland espectacular que se puso con dos goles para llevar el duelo a 3-1. A falta de seis minutos de Jong puso el 3-2 y dejó la llave abierta para el partido de vuelta.

Los alemanes cuentan con tres goles de visita y además juegan como locales en el Signal Iduna Park, por lo que tienen todo para meterse en los cuartos de final, aunque no todo son buenas noticias. Erling Haaland tuvo que salir lesionado en la caída de su equipo por 4-2 frente al Bayern Múnich. Desde el club aseguran que no es nada grave, pero no se ha podido confirmar su presencia frente al Sevilla.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Borussia Dortmund vs Sevilla por la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Borussia Dortmund vs Sevilla juegan este martes 9 de marzo a las 17:00 hrs de Chile.

Erling Haaland sufrió un golpe en el tobillo en el choque con el Bayern Múnich. El noruego está en duda para el partido contra el Sevilla. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Borussia Dortmund vs Sevilla?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Borussia Dortmund vs Sevilla?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Fox Play.