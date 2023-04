Regresa la emoción de la UEFA Champions League con la disputa de los cuartos de final. Con la ilusión de seguir avanzando, Benfica se enfrenta al Inter de Milán en el duelo de ida.

¿Cuándo juega Benfica vs Inter de Milán?

El partido será este martes 11 de abril a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal.

¿En qué canal ver en vivo por TV la UEFA Champions League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

Llave equilibrada

A esta altura de la competición, no hay equipos débiles. Si bien pocos habrían anotado en esta ronda al Benfica, las Águilas han hecho un gran torneo en el cual han superado a equipos como Juventus y PSG, por lo cual tienen más que merecido su lugar entre los ocho mejores clubes de Europa. En la ronda anterior eliminaron a Brujas.

Inter de Milán hace rato que no registraba una campaña importante a nivel de Champions League. A pesar de que en la Serie A no viven un buen presente y suman cuatro partidos sin ganar, a nivel internacional es otra historia y los dirigidos por Simone Inzaghi van por un buen resultado a Lisboa. En octavos, sufrieron bastante para dejar eliminado a Porto.

La UEFA Champions League es para muchos el torneo de clubes más importante del mundo y en la recta final tendrá grandes encuentros. Además de Benfica e Inter, se enfrentan Bayern Múnich vs Manchester City, Real Madrid vs Chelsea y Milan vs Napoli.