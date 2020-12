Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Las estadísticas del choque entre los reyes del fútbol moderno

Este martes FC Barcelona recibe a la Juventus, por el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sin embargo, todas las miradas de este compromiso están puestas en Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes volverán a compartir un terreno de juego.

Las dos súper estrellas que han dominado el planeta fútbol en los últimos 15 años se volverán a ver las caras, luego de que el portugués decidió cambiar al Real Madrid por la Vecchia Signora en la temporada 2017-18.

Por ese motivo, todos los ojos del mundo estarán puestos en este duelo individual, quienes se han visto las caras en 35 oportunidades: con 16 victorias para el argentino, 10 para el portugués y nueve empates.

En cuanto a los galardones individuales, Messi registra seis Balón de Oro, dos The Best, seis Botas de Oro, mientras que Cristiano tiene tres Balón de Oro, dos Balón de Oro FIFA, y tres The Best y cuatro Botas de Oro.

Cabe mencionar que durante estos últimos 15 años han figurado futbolistas como Neymar Jr., Luka Modric, Robert Lewandowski, entre otros, quienes han intentado quitarles el protagonismo a Messi y Cristiano, pero sus rendimientos no han podido perdurar en el tiempo.

Recordemos que el encuentro entre Barcelona y Juventus está programado para las 17:00 horas de este martes, y que podrás seguir todos los detalles de este compromiso junto al equipo de RedGol.