Arturo Vidal saca su lado más antimadridista: "Espero poder celebrar la victoria con la gente del Inter y del Barça"

El Inter de Milán visita este martes al Real Madrid con la necesidad de sumar tres puntos valiosos en Champions League. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal ha conseguido solo dos empates en las fechas pasadas y debe ganar para tener chances claras de avanzar.

El desafío no será nada fácil, ya que al frente estará otro necesitado: el Real Madrid. Los merengues tampoco han podido ganar en esta Champions y solo suman un punto por un agónico empate ante el Borussia Monchengladbach.

En conferencia de prensa previa, Arturo Vidal analizó el duelo ante el Madrid: "Para nosotros, sea el Campeonato o la Champions, todos los partidos son como una final. Mañana será un partido muy intenso, siempre es agradable encontrarse con un equipo fuerte como el Real Madrid pero para nosotros todos los retos son como una final. Es un buen partido, contra un equipo al que me he enfrentado varias veces, tenemos que darlo todo".

El King sabe lo que es jugar contra los merengues en Champions League. Sobre esto, el chileno recordó sus duelos ante el Madrid cuando jugaba en el Bayern Múnich: "Fueron dos veces que nos cruzamos con el Madrid y no pudo ser. Pero bueno, este verano acabé feliz porque el Bayern ganó la Champions".

Además, recordó con cariño su paso por el Barcelona: "Es un partido lindo. Yo pasé dos grandes años en el Barcelona, así que espero que mañana pueda celebrar la victoria con los seguidores del Inter y los del Barça".

Finalmente, el King se refirió a su escaso aporte goleador desde que llegó al Inter: "Aún no he marcado, pero trabajo cada día en lo que me pide el entrenador para que llegue el gol".

"Estoy feliz de estar aquí y de hacer lo que me pide el entrenador. Sí, antes marcaba muchos goles, ahora tengo que darlo todo, hacer lo que me pida el entrenador, siempre poniendo al equipo por delante", cerró.