El volante uruguayo de 29 años fue anunciado como nuevo refuerzo del cuadro cementero, que busca escapar de la zona de descenso.

El mercado de fichajes continúa en movimiento en el fútbol chileno y los clubes ya trabajan en la conformación de sus planteles para la segunda parte de la temporada. Uno de ellos es Unión La Calera, que oficializó la incorporación de un nuevo refuerzo proveniente del fútbol paraguayo.

Con el objetivo de alejarse de la zona de descenso, el conjunto cementero anunció la llegada del volante uruguayo Rodrigo Pérez, quien se suma al plantel para afrontar el segundo semestre del campeonato.

Rodrigo Pérez llega a La Calera

A través de sus redes, el club chileno escribió: “Desde Olimpia de Paraguay, le damos la bienvenida al mediocampista de 29 años Rodrigo Pérez”.

“El volante uruguayo posee experiencia en clubes como Peñarol e Instituto de Córdoba y firmó con nuestra institución por los próximos 18 meses. ¡ A romperla con nuestra camiseta ‘Rodri’”, señala la publicación.

La carrera de Rodrigo Pérez

El mediocampista de 29 años inició su carrera en Fénix de Uruguay y posteriormente tuvo un paso por el AZ Picerno de Italia. En 2019 regresó a su país, donde defendió las camisetas de Miramar Misiones, Cerrito, Atenas de San Carlos, Boston River, Defensor Sporting y Peñarol.

El jugador se suma a la liga nacional. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

En 2024 vivió su primera experiencia en el fútbol argentino con Instituto de Córdoba, aunque meses después volvió a Uruguay. Su última etapa fue en Olimpia de Paraguay, club desde el que ahora llega para convertirse en el nuevo refuerzo de Unión La Calera.

En síntesis: