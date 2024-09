En un fuerte comunicado, la señal televisiva exige que las autoridades expliquen por qué no hacen lo mismo con el partido por Copa Libertadores entre Colo Colo y River Plate.

Se acabó la paciencia. Luego que las Autoridades decretaran la suspensión del partido entre Colo Colo y Universidad Católica, por la fecha 24 del Campeonato Nacional, que debía jugarse este viernes 13 de septiembre, uno de los actores principales del fútbol nacional, como TNT Sports, montó en cólera.

Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, expresaron que la principal razón para cancelar este encuentro es por “no contar con el contingente policial suficiente para cubrir el cotejo“. Ante esa explicación, desde la señal televisiva se expresaron.

En un comunicado oficial, TNT Sports expresó que “lamentamos que las autoridades no hayan respetado el acuerdo de la Mesa de Programación publicado hace más de una semana, decidieran reprogramar unilateralmente la fecha del encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica, a solo siete días de su realización”.

“No consideran el trabajo y la planificación de semanas y meses realizado por TNT Sports y la ANFP, cuyas opiniones no se consultaron al momento de efectuar dicha modificación”, agrega el medio, quien emplaza al Gobierno a que explique por qué no ocurre lo mismo con el duelo por Copa Libertadores del martes 17 ante River Plate.

La opinión de TNT Sports tras suspensión del Colo Colo vs. Católica

“Sorprende enormemente el criterio en desmedro del fútbol chileno, comparando esta medida con otra de igual características, como la del evento masivo del próximo martes 17, que no ha sufrido ninguna modificación ni será reprogramado“, indica la estación.

En esa línea, TNT Sports llama “a las autoridades locales a explicar públicamente las razones del porqué al fútbol chileno se le trata con desigualdad ante un torneo Conmebol, siendo nuestra liga local la que sufre constantemente cambios o condiciones desfavorables en comparación a torneos internacionales”.

“Cambios de horarios, suspensiones y reprogramaciones, sólo debilitan el espíritu de competitividad y de respeto a los hinchas, a través de una de las actividades más populares en Chile como lo es el fútbol”, finaliza su comunicado el medio de comunicación.

